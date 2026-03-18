Comienza de manera oficial el ATP Masters 1000 de Miami. Tras lograr la clasificación desde la qualy, Tomás Barrios (119°) se convirtió en la segunda raqueta nacional que competirá en el certamen norteamericano, donde enfrentará en su debut, por la ronda de 128, al francés Arthur Cazaux (73°).

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Será el primer enfrentamiento entre ambos a nivel de circuito y tiene al nacional con una importante opción de avanzar, tras llegar en competencia desde las clasificatorias, donde derrotó a Nishesh Basavareddy y a Aleksandar Vukic, respectivamente.

Cazaux, por su parte, ha tenido un año complejo con las lesiones y solo ha ganado dos partidos en este 2026: uno por la qualy del Abierto de Australia y otro recientemente en el Challenger de Phoenix, donde, tras derrotar a Jacob Fearnley en la ronda de 32 el pasado 12 de marzo, abandonó el certamen por lesión sin disputar los octavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Arthur Cazaux?

El partido entre Tomás Barrios y Arthur Cazaux por la ronda de 128 se disputará este jueves 19 de marzo no antes de las 12:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

¿Dónde ver por TV y streaming EN VIVO el Masters 1000 de Miami?

El Masters 1000 de Miami a las 12:00 horas de este jueves será transmitido por la señal de TV de ESPN 2, eso sí, no es seguro que la cadena deportiva transmita a Tomás Barrios, por lo que la recomendación es verlo en vivo y de forma ONLINE por la plataforma de Disney+ en su plan Premium.

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

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En caso de ganar: El posible rival de Barrios

El ganador del partido entre Tomás Barrios y Arthur Cazaux avanzará a la ronda de 64 del Masters 1000 de Miami, donde se medirá al norteamericano Francis Tiafoe, quien debutará en esta edición del certamen norteamericano.