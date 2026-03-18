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ATP de Miami

Tomás Barrios debuta ante Arthur Cazaux por el ATP Masters 1000 de Miami: Horario y TV

Tras avanzar desde la qualy. Conoce todos los detalles del partido que marca el estreno de Barrios en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Miami.

Por Franco Abatte

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Tomás Barrios clasificó al cuadro principal del Masters de Miami tras ganar sus dos encuentros en Qualy.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTTomás Barrios clasificó al cuadro principal del Masters de Miami tras ganar sus dos encuentros en Qualy.

Comienza de manera oficial el ATP Masters 1000 de Miami. Tras lograr la clasificación desde la qualy, Tomás Barrios (119°) se convirtió en la segunda raqueta nacional que competirá en el certamen norteamericano, donde enfrentará en su debut, por la ronda de 128, al francés Arthur Cazaux (73°).

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Será el primer enfrentamiento entre ambos a nivel de circuito y tiene al nacional con una importante opción de avanzar, tras llegar en competencia desde las clasificatorias, donde derrotó a Nishesh Basavareddy y a Aleksandar Vukic, respectivamente.

Cazaux, por su parte, ha tenido un año complejo con las lesiones y solo ha ganado dos partidos en este 2026: uno por la qualy del Abierto de Australia y otro recientemente en el Challenger de Phoenix, donde, tras derrotar a Jacob Fearnley en la ronda de 32 el pasado 12 de marzo, abandonó el certamen por lesión sin disputar los octavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Arthur Cazaux?

El partido entre Tomás Barrios y Arthur Cazaux por la ronda de 128 se disputará este jueves 19 de marzo no antes de las 12:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

¿Dónde ver por TV y streaming EN VIVO el Masters 1000 de Miami?

El Masters 1000 de Miami a las 12:00 horas de este jueves será transmitido por la señal de TV de ESPN 2, eso sí, no es seguro que la cadena deportiva transmita a Tomás Barrios, por lo que la recomendación es verlo en vivo y de forma ONLINE por la plataforma de Disney+ en su plan Premium.

ESPN 2
VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)
ENTEL: 214 (HD)
CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD)
MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
TU VES: 510 (SD)
ZAPPING: 91 (HD)

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En caso de ganar: El posible rival de Barrios

El ganador del partido entre Tomás Barrios y Arthur Cazaux avanzará a la ronda de 64 del Masters 1000 de Miami, donde se medirá al norteamericano Francis Tiafoe, quien debutará en esta edición del certamen norteamericano.

(Imagen: ATP Tour.)

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