Alejandro Tabilo debuta ante Francisco Comesaña: Horario y TV del Masters de Miami

Esta semana vuelven los chilenos a lo más alto del ATP Masters 1000 de Miami. El primer nacional en salir a jugar el cuadro principal es Alejandro Tabilo (41°), primera raqueta del país, quien enfrentará al trasandino Francisco Comesaña (82°) por la ronda de 128.

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Será el segundo encuentro entre ambos tenistas en el circuito, y tiene al chileno como favorito, ya que, además del ranking favorable, el historial también lo respalda gracias al triunfo en 2023 en el Challenger de Florianópolis, donde ‘Jano’ se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5.

Tabilo viene de competir en Indian Wells, donde alcanzó la ronda de 64, fase en la que cayó ante Daniil Medvédev, posterior finalista del torneo, en dos sets. Comesaña, en tanto, no pudo en su debut en ese certamen norteamericano y cayó en la ronda de 128 ante Sebastian Korda por 7-5 y 6-0.

¿Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Comesaña?

El partido entre Alejandro Tabilo y Francisco Comesaña por la ronda de 128 se disputará este jueves 19 de marzo no antes de las 12:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

¿Dónde ver por TV y streaming EN VIVO el Masters 1000 de Miami?

El Masters 1000 de Miami a las 12:00 horas de este jueves será transmitido por la señal de TV de ESPN 2, eso sí, no es seguro que la cadena deportiva transmita a Tabilo, por lo que la recomendación es verlo en vivo y de forma ONLINE por la plataforma de Disney+ en su plan Premium.

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

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En caso de ganar: El posible rival de Tabilo

El ganador del partido entre Alejandro Tabilo y Francisco Comesaña avanzará a la ronda de 64 del Masters 1000 de Miami, donde se medirá al ruso Andrey Rublev, quien debutará en esta edición del certamen norteamericano.