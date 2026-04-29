Palestino recibe a Grêmio por la tercera fecha de la Copa Sudamericana en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo CONMEBOL. Recordemos que los Árabes suman solo un punto y está obligado a ganar para no complicarse en el Grupo F.

Ubicado en el fondo de la tabla, el Tino Tino necesita empezar a sumar de a tres si quiere seguir en carrera, ya que esta noche enfrentará al Tricolor que tuvo un inicio de temporada irregular, pero que ha mostrado una mejora en sus últimos partidos.

¿Dónde ver Palestino vs Gremio?

El partido entre Palestino y Grêmio se juega este miércoles 29 de abril, desde las 20:30 hrs . de Chile, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Árabes y el Tricolor, será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610) , en la plataforma DGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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En resumen…

Palestino recibirá a Grêmio este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas.

recibirá a este miércoles a las 20:30 horas. El partido, válido por la tercera fecha del Grupo F , es vital para el “Tino Tino”, que actualmente marcha en el fondo de la tabla con un punto.

, es vital para el “Tino Tino”, que actualmente marcha en el fondo de la tabla con un punto. La transmisión oficial será a través de DSports, DGO y por streaming en Amazon Prime Video.

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