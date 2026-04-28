Este martes se vivirá un intenso duelo por la Copa Libertadores, donde Boca Juniors se enfrentará a Cruzeiro por una nueva fecha del Grupo D, el cual también integra Universidad Católica.

Ambas escuadras llegan en momentos muy distintos tras dos fechas disputadas. El cuadro xeneize, donde milita el chileno Carlos Palacios, marcha en el primer lugar del grupo, mientras que el equipo brasileño se ubica en el tercer lugar.

¿Dónde ver Boca vs Cruzeiro?

El partido está programado para este martes 28 de abril a las 20:00 horas y la transmisión en Chile estará disponible a través de las señales de ESPN7 y Disney+ Plan Premium.

Así llegan los equipos

El equipo brasileño marcha en el puesto 12 del Brasileirao, quedando fuera de la zona de clasificación a competencias internacionales. Por otro lado, en Copa Libertadores marcha en el tercer puesto del Grupo D, tras sumar una victoria frente a Barcelona SC y una caída contra Universidad Católica por 2 goles a 1.

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Mientras que el cuadro xeneize en la Liga Argentina marcha en el segundo puesto, en zona de playoff, mientras que en Libertadores va en el primer lugar tras sumar dos triunfos, frente a la UC y Barcelona.

Ante esto, el cuadro liderado por Leandro Paredes se acerca cada vez más a la zona de clasificación a octavos de final.

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Leandro Paredes es el líder del cuadro xeneize/Getty Images)

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Asimismo, tras una larga lesión y más de cuatro meses sin actividad, Carlos Palacios está cerca de regresar a las canchas. El ex Colo-Colo debió operarse el menisco de la rodilla derecha, por lo que se ha ido integrando de a poco a los entrenamientos y se espera que vuelva durante la primera semana de mayo.

Mientras que Edinson Cavani también ha estado un largo tiempo fuera de las canchas, luego de que en febrero debiera someterse a un bloqueo epidural lumbar con infiltraciones de antiinflamatorios y anestésicos para tratar una hernia de disco.

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Según SitioBoca.com.ar, ambos delanteros podrían reaparecer en el partido postergado ante Central Córdoba, con el que concluirá esta fase de la Apertura.

En síntesis: