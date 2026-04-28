Pluto TV anunció sus estrenos de mayo con grandes sorpresas, las cuales incluyen la transmisión de un importante partido de la Copa Libertadores, donde jugará Universidad Católica.

Además de estrenos de series y películas, el streaming gratuito reveló una completa parrilla con esta importante competencia internacional, a la cual tendrán acceso los usuarios de la plataforma.

La transmisión gratuita que tendrá Copa Libertadores

Los hinchas en territorio nacional podrán ver de manera exclusiva la Copa Libertadores 2026, donde compite Universidad Católica a través del canal Pluto TV Fútbol.

Partidos disponibles en Pluto TV Fútbol (horarios de Chile):

Rosario Central vs Libertad – martes 5 de mayo, 19:00 horas.

Universidad Católica vs Barcelona SC – jueves 21 de mayo, 20:30 horas.

Estudiantes de La Plata vs Independiente Medellín – martes 26 de mayo, 21:30 horas.

La Franja busca la hazaña en Libertadores/Photosport

Los otros estrenos de Pluto TV en mayo

Pluto TV, el servicio de televisión por streaming gratuito (FAST) más distribuido a nivel mundial, presenta en mayo una selección de contenidos pensados para distintos momentos del mes, con especiales temáticas, películas y series para ver en cualquier momento y sin suscripción.

Publicidad

Publicidad

ver también Aseguran que Universidad Católica buscaría movimiento clave para fichar a uno de sus rivales

Nuevos Canales

Disponibles de el 4 de mayo

Como parte de su crecimiento continuo, Pluto TV suma nuevos canales que amplían la diversidad de contenidos disponibles en su plataforma.

Cinépolis Channel

Un espacio que reúne historias impactantes, desde grandes éxitos de taquilla hasta películas reconocidas por la crítica, combinando dramas, thrillers y comedias negras que resaltan lo mejor del cine mexicano.

Con el respaldo de Cinépolis, una de las cadenas cinematográficas más importantes de México, este canal potencia el talento local y ofrece un catálogo sólido de producciones destacadas en la región.

Publicidad

Publicidad

Nuevas series

El bebé de Rosemary (miniserie) – 4 de mayo

The Librarians – 11 de mayo

Blue Ridge: The Series – 24 de mayo

Especiales y eventos

Especial “Fin de semana en familia” – 1 al 3 de mayo

“Celebrando a mamá” – 1 al 12 de mayo

Pluto TV Cine Drama disponible – 3 de mayo

“House of Horror” – 11 de mayo al 7 de junio

Muñecos y objetos malditos – 11 de mayo

Asesinos y psicópatas – 18 de mayo

Brujas, hechizos y aquelarres – 25 de mayo

Geek Pride Day – 25 de mayo

Pluto TV cine drama: disponible el 3 de mayo

En Nombre del Honor: protagonizada por Franz Malmsten y Helgur Rosental

La flor del mal: protagonizada por Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger y Robin Wright

La Maestra de Kinder: protagonizada por Maggie Gyllenhaal y Gael García Bernal

Publicidad