La Selección Chilena Sub 20 logró una sorpresiva clasificación a los octavos de la final del Mundial de la categoría, que se disputa en territorio nacional. Pese a caer 2-1 ante Egipto, la Roja juvenil avanzó a la siguiente fase gracias al número de tarjetas amarillas.
Ahora, el equipo dirigido por Nicolás Córdova deberá disputar un duelo decisivo frente a México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, buscando un cupo en los cuartos de final del torneo que se juega en Chile.
Horario y dónde ver Chile vs. México por octavos de final
El esperado encuentro se jugará este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. La transmisión estará disponible por Chilevisión en señal abierta y DSports en cable. Además, podrá verse en línea a través de Chilevisión.cl, MiCHV y DGO.
Revisa la numeración de CHV según tu cable operador
Chilevisión
Abierta
- 11 (Santiago)
TDT
- 11.1 (Santiago)
- 9.1 (Arica)
- 4.1 (Iquique)
- 11.1 (Pozo Almonte)
- 2.1 (Calama)
- 7.1 (Antofagasta)
- 2.1 (Copiapó)
- 13.1 (Huasco)
- 5.1 (Vallenar)
- 2.1 (La Serena-Coquimbo)
- 8.1 (Ovalle)
- 2.1 (Quillota-La Calera)
- 10.1 (Valparaíso)
- 10.1 (Rancagua)
- 5.1 (Pichilemu)
- 4.1 (Cauquenes)
- 5.1 (Constitución)
- 11.1 (Chillán)
- 7.1 (Concepción)
- 5.1 (Lebu)
- 2.1 (Angol)
- 11.1 (Temuco)
- 2.1 (Villarrica-Pucón)
- 10.1 (Valdivia)
- 7.1 (Osorno)
- 10.1 (Puerto Montt)
- 7.1 (Punta Arenas)
Cable
- VTR: 21(Santiago)/711
- DirecTV: 151/1151
- Movistar: 121/811
- Claro: 55/555
- Zapping: 21
- TuVes HD: 57
- Entel: 66
- Mundo: 15/515
- GTD/Telsur: 21/27
El presente de la Roja Sub 20
Los dirigidos por Nicolás Córdova se jugarán el todo por el todo frente a la Selección Mexicana. Por el Grupo A, la Roja clasificó en el segundo lugar, luego de que se produjo un triple empate junto a Nueva Zelanda y Egipto, el cual se definió por el número de tarjetas amarillas.
El equipo nacional tuvo una victoria contra Nueva Zelanda en el debut por 2 tantos a 1, pero luego le siguen dos derrotas frente a Japón 2 a 0 y Egipto 2 a 1.