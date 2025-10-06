Es tendencia:
Mundial Sub 20

Chile vs México: Horario y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE los octavos de final del Mundial Sub 20

Este la hora y la transmisión para seguir el partido de la selección chilena jugándose el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Por Andrea Petersen

Así podrás seguir a la Roja en el partido definitorio contra México.
La Selección Chilena Sub 20 logró una sorpresiva clasificación a los octavos de la final del Mundial de la categoría, que se disputa en territorio nacional. Pese a caer 2-1 ante Egipto, la Roja juvenil avanzó a la siguiente fase gracias al número de tarjetas amarillas.

Ahora, el equipo dirigido por Nicolás Córdova deberá disputar un duelo decisivo frente a México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, buscando un cupo en los cuartos de final del torneo que se juega en Chile.

Horario y dónde ver Chile vs. México por octavos de final

El esperado encuentro se jugará este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. La transmisión estará disponible por Chilevisión en señal abierta y DSports en cable. Además, podrá verse en línea a través de Chilevisión.cl, MiCHV y DGO.

Revisa la numeración de CHV según tu cable operador

Chilevisión

Abierta

  • 11 (Santiago)

TDT

  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valparaíso)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)

Cable

  • VTR: 21(Santiago)/711
  • DirecTV: 151/1151
  • Movistar: 121/811
  • Claro: 55/555
  • Zapping: 21
  • TuVes HD: 57
  • Entel: 66
  • Mundo: 15/515
  • GTD/Telsur: 21/27
El presente de la Roja Sub 20

Los dirigidos por Nicolás Córdova se jugarán el todo por el todo frente a la Selección Mexicana. Por el Grupo A, la Roja clasificó en el segundo lugar, luego de que se produjo un triple empate junto a Nueva Zelanda y Egipto, el cual se definió por el número de tarjetas amarillas.

El equipo nacional tuvo una victoria contra Nueva Zelanda en el debut por 2 tantos a 1, pero luego le siguen dos derrotas frente a Japón 2 a 0 y Egipto 2 a 1.

