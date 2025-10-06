La Selección Chilena Sub 20 logró una sorpresiva clasificación a los octavos de la final del Mundial de la categoría, que se disputa en territorio nacional. Pese a caer 2-1 ante Egipto, la Roja juvenil avanzó a la siguiente fase gracias al número de tarjetas amarillas.

Ahora, el equipo dirigido por Nicolás Córdova deberá disputar un duelo decisivo frente a México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, buscando un cupo en los cuartos de final del torneo que se juega en Chile.

Horario y dónde ver Chile vs. México por octavos de final

El esperado encuentro se jugará este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. La transmisión estará disponible por Chilevisión en señal abierta y DSports en cable. Además, podrá verse en línea a través de Chilevisión.cl, MiCHV y DGO.

ver también Mexicano se agranda antes de jugar contra Chile en el Mundial Sub 20: “No sé cuántos le ganaron una final a Messi”

Revisa la numeración de CHV según tu cable operador

Chilevisión

Abierta

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Publicidad

Publicidad

El presente de la Roja Sub 20

Los dirigidos por Nicolás Córdova se jugarán el todo por el todo frente a la Selección Mexicana. Por el Grupo A, la Roja clasificó en el segundo lugar, luego de que se produjo un triple empate junto a Nueva Zelanda y Egipto, el cual se definió por el número de tarjetas amarillas.

El equipo nacional tuvo una victoria contra Nueva Zelanda en el debut por 2 tantos a 1, pero luego le siguen dos derrotas frente a Japón 2 a 0 y Egipto 2 a 1.