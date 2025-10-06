Cuando todos los ojos están puestos en lo que es el Mundial Sub 20, Chile comienza a preparar su nuevo ciclo. La Roja adulta deja atrás el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas y se enfoca en lo que será su primer amistoso ante Perú.

La Roja recibirá a la Bicolor a finales de esta semana y lo hará con un renovado plantel. Con Nicolás Córdova enfocado en la cita planetaria que se disputa en nuestro país, es Sebastián Miranda el encargado de dirigir las prácticas en Juan Pinto Durán y aprovecha de darle un toque especial junto a la Sub 17.

Intentando traspasar experiencia y dar tranquilidad a los jóvenes que disputarán el Mundial de Qatar en noviembre próximo, el plantel se junta en el búnker de la Roja. Eso sí, a la espera de algunas figuras que vienen viajando tras ver acción este domingo en el extranjero.

Chile comienza su nuevo ciclo entrenando con la Sub 17

La selección chilena no pierde el tiempo y arranca oficialmente los trabajos para lo que será el amistoso ante Perú. Con un plantel plagado de figuras y a la espera del resto, la Roja se pone a tono para ir a buscar el triunfo del nuevo ciclo.

El plantel de Chile entrenó junto a la Sub 17 en el inicio de las prácticas para recibir a Perú. Foto: La Roja.

Con nombres como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Lucas Assadi y Javier Altamirano como representantes del torneo local, además de otros como Ben Brereton, Gonzalo Tapia e Iván Román, se iniciaron los entrenamientos. Eso sí, eso no fue lo más llamativo en Juan Pinto Durán.

En los primeros trabajos que se realizaron, Sebastián Miranda invitó a parte del equipo Sub 17 de Chile que se prepara para el Mundial de Qatar 2025 en noviembre próximo. Una instancia que se repetiría más tarde con uno que llegó pasado en la hora.

Lawrence Vigouroux fue uno de los últimos en aparecer en Juan Pinto Durán y se puso a tono atajándole a la Sub 17. Un gesto bien recibido por los hinchas y que le sirve al cuerpo técnico para darle confianza a un equipo que deberá mejorar lo que ha mostrado la Sub 20.

Quedará esperar ahora por los jugadores que todavía están viajando. Gabriel Suazo, que la rompiera junto a Alexis Sánchez y Sevilla venciendo a Barcelona, es uno de los que se sumará al final para entrenar para el encuentro.

La selección chilena ya comienza sus trabajos para lo que será el primer amistoso del nuevo ciclo. La Roja recibirá a Perú buscando un triunfo que permita ir tomando confianza a la espera de conocer al nuevo entrenador.

¿Cuándo juega Chile?

Chile comienza los trabajos para lo que será el amistoso en la fecha FIFA de octubre ante Perú. La Roja recibe a la Bicolor este viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Tras el amistoso ante Perú, Chile se trasladará hasta Europa para disputar la próxima fecha FIFA. La Roja visitará a Rusia el día 15 de noviembre con programación por definir.

