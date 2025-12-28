Es tendencia:
Ex UC, La Calera y Cobresal se queda en Perú: Club que juega la Libertadores anunció su renovación

El campeón peruano anunció a través de sus redes la continuidad del jugador nacional para la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

El jugador selló su continuidad en la liga peruana.
El mercado de fichajes comenzó y, con ello, distintos equipos comienzan a planificar lo que será la próxima temporada, siendo uno de los principales motivos abrochar a sus grandes figuras. En ese contexto, un jugador chileno renovó en el extranjero por una temporada más.

Miguel Vargas, portero formado en Universidad Católica, milita actualmente en Universitario de Deportes de la Liga Peruana, donde a través de sus redes sociales el club confirmó su renovación para el 2026.

El conjunto crema escribió en sus redes que el arquero de 29 años “renovó su vínculo con Universitario y seguirá defendiendo los colores del más campeón del Perú”.

La carrera de Miguel Ángel Vargas

El jugador de 29 años comenzó su carrera en las divisiones menores de Universidad Católica, pasando luego a préstamos por clubes como Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera.

En 2022 comenzó su carrera en la liga peruana donde fichó por Cienciano, para luego pasar por Deportivo Garcilaso y en 2025 llegar a Universitario.

Con el conjunto Crema disputó 4 cuatro partidos desde su llegada, siendo elegido el mejor arquero de la Fecha 4 de la liga peruana. Universitario se coronó tricampeón de la Liga 1 del fútbol peruano, logrando la clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores.

