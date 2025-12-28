Es tendencia:
Doble premio a Darío Osorio reactiva interés en la Premier League: “Fantástica técnica y regate”

Medios de Dinamarca recalcan que el seleccionado nacional es el jugador más destacado del Midtjylland.

Por Felipe Pavez Farías

Darío Osorio sigue sumando elogios en Europa
© Getty ImagesDarío Osorio sigue sumando elogios en Europa

Darío Osorio cerró el 2025 como el mejor chileno en el viejo continente. El seleccionado nacional lideró al Midtjylland que terminó primero en la Europa League y tiene grandes chances de avanzar a siguiente ronda ante un rival más que accesible. 

Además en la Superliga danesa quedó como escolta del AGF a solo cuatro unidades de diferencia. Lo que demostró que el elenco del chileno no sufrió complicaciones pese a estar en dos competiciones de alta envergadura. 

Campañón que fue destacado en Dinamarca por el prestigioso medio Tipsbladet. Darío Osorio fue premiado como el mejor extremo derecho y como el mejor jugador sub 21 de la competencia

La contienda por la cima fue reñida, pero Darío Osorio se alza con el premio. El chileno ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa”, destacaron al nacido en Hijuelas y que la U de Chile todavía tiene una parte de su carta. 

El nuevo interesado por Darío Osorio: ¿En cuánto lo venden?

Mientras el seleccionado nacional sigue recibiendo elogios y reconocimientos en Dinamarca, ahora se especula con un nuevo candidato interesado en su fichaje. Así lo deslizó el medio Under The Light que es especialista en scouting en el viejo continente. 

La cuenta detalló que ahora es Sunderland el que tiene en la mirada a Darío Osorio para un posible traspaso. Incluso comentaron que Liverpool ya intentó su contratación, y que volvería a cargar por el formado en la U. 

“Creo que sería una compra muy inteligente para el Sunderland. Si no somos nosotros, un gran equipo asumirá ese riesgo pronto”, adelantaron. Por lo que se podrían registrar horas claves en las próximas jornadas. Especialmente porque en la Premier League marchan séptimo y la segunda etapa de la temporada necesitarán reforzarse para afianzarse en copas internacionales. 

Ahora la complicación es el monto por la venta de Osorio. De momento no hay cifras concretas, pero como referencia se toma a su compañero Franculino y que al Bayern Múnich sería vendido en cerca de 26 millones de euros según indica Bold. Por lo que la salida del chileno similar o superior. 

