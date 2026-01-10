ha generado mucha expectativa, desde hace unos años. El fútbol chileno necesita un recambio y uno de los postulados como posible promesa es Darío Osorio, jugador que quitó la Universidad de Chile en 2023.

Una vez llegado al Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, el talentoso extremo o volante ofensivo demostró lo que podía rendir y cada temporada en Europa ha forjado su figura de promesa.

Cada temporada se supone que partirá y, pese a ello, sigue en Dinamarca. Pero, ahora todo parece listo para que Darío Osorio vuelva a dar otro salto, esta vez a una liga más grande del Viejo Continente.

Habla el presidente del Midtjylland sobre Darío Osorio

Claus Steinlein, presidente del Midtjylland, se refirió a la posibilidad de que Darío Osorio deje el club danés a final de la temporada. En conversación con Tipsbladet, el timonel aseguró que espera hacer una gran venta con el chileno.

“Tengo la expectativa de que este verano se produzca la venta más grande de la historia del fútbol danés. Son tres jugadores completamente únicos“, dijo, refiriéndose, además de a Darío Osorio, a Franculino Djú y Aral Simsir.

“Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés, cuando veamos el mercado de pases de este verano“, cerró Claus Steinlein, quien se frota las manos con el ex Universidad de Chile.

¿Cuáles han sido los números de Darío Osorio en el Midtjylland desde su llegada?

El nacido en Hijuelas ha jugado un total de 91 partidos con el Midtjylland. En esa cantidad de duelos, ha anotado 21 goles y ha dado trece asistencias, sumando un total de 5.704 minutos de juego.