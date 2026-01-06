Con un chileno: El XI ideal con los mejores hispanoamericanos sub 23 en Europa

Darío Osorio vuelve a sacar la cara por el fútbol chileno y ahora lidera el prestigioso ranking. El formado en Universidad de Chile destaca en el once ideal con los mejores jugadores hispanoamericanos en Europa.

En está ocasión, el compilado se realizó con futbolistas sub 23 y el nacido en Hijuelas destaca por su campaña en el Midtjylland donde lidera en la Europa League. Por lo mismo ya fue premiado en Dinamarca siendo el mejor de la liga.

Según el compilado de Sofascore, el seleccionado nacional acumuló una nota de 7,36 siendo el segundo mejor calificado en todo 2025 y con tan solo 21 años. A su vez destaca ya que se ubica como la principal carta de ataque por el sector derecho.

Lo que se reflejó en 2025 con seis goles anotados y 8 asistencias. Lo que concretó en los 29 partidos que disputó. Regularidad que vuelve a despertar el interés de los grandes del viejo continente.

Así fue el XI ideal entre hispanoamericanos sub-23 en Europa elegido por Sofascore.

¿Qué equipos buscan a Darío Osorio?

Según se reporta en el mercado de fichajes, el chileno Darío Osorio es uno de los más buscados. En la extensa lista de interesados por el seleccionado asoman Feyenoord, Borussia Dortmund, Bologna, Liverpool y Hertha Berlín.

Por lo que se espera el salto definitivo del formado en la U de Chile. De momento, el zurdo ya volvió a los entrenamientos del Midtjylland para enfocarse en el cierre de temporada en Europa.