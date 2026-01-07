Ya es un hecho que Vicente Pizarro no seguirá en Colo Colo y se convertirá en jugador de Rosario Central. Este miércoles debería anunciarse su salida tras la reunión de Blanco y Negro en el Monumental.

El capitán del Cacique se despidió de sus compañeros en el Complejo del Sifup y se retiró de la concentración este martes, todo para preparar su arribo al equipo que dirige Jorge Almirón.

Y las cosas avanzan muy rápido para el volante. ESPN confirmó que el chileno ya está en Argentina y este miércoles se realizó los exámenes médicos para firmar por su nuevo club. El defensor Gastón Avila lo acompañó.

Con esto, solo quedan horas para que Vicente Pizarro sea presentado en Rosario Central, cerrando su larga historia con Colo Colo. Al otro lado de la cordillera, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Vicente Pizarro ya se hizo los exámenes médicos para ser refuerzo de Rosario Central | Photosport

Colo Colo: los detalles de la venta de Vicente Pizarro

Los detalles de la operación ya se conocen. Rosario Central pagará 2.2 millones de dólares por el 70% del pase de Vicente Pizarro. Se habla de un contrato por tres o cuatro años con el club argentino.

No será la única salida del Estadio Monumental. Alan Saldivia también dejará Colo Colo para fichar por Vasco da Gama. Por su lado, Salomón Rodríguez ya viajó a Uruguay para iniciar su préstamo en Montevideo City Torque.