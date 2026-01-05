Importante movimiento en el fútbol argentino. Este lunes, Jorge Almirón fue presentado oficialmente como entrenador de Rosario Central, donde dirigirá a Vicente Pizarro tras pedirlo por su pasado en Colo Colo.

El ex DT del Cacique confesó que su llegada al Canalla se gestó cuando “estaba en España con la familia. Me llamó Federico Lussenhoff (director deportivo) cerca de Navidad. Le dije que estaba a disposición y ya había salido de Colo Colo. Luego me llamó Belloso (presidente del club)“.

“Estoy emocionado. Siempre hay que empezar de cero. A la mañana tuve el primer contacto con loa jugadores. Quiero ser parte de la historia de Central, que ya estuve leyendo que tiene 137 años de vida. Cada vez que vine a jugar acá, te lo hacen sentir”, contó.

Sobre los refuerzos que llegan con él, no quiso dar nombres específicos. “Es una política del club y me parece bien”, dijo. En todo caso, desde Chile ya se confirmó que su primer refuerzo será Vicente Pizarro, cuyo fichaje debería quedar listo este miércoles 7 de enero.

Jorge Almirón espera por Vicente Pizarro en Rosario Central

Este lunes, La Tercera confirmó que Rosario Central pagará 2.2 millones de dólares por el 70% del pase de Vicente Pizarro. El volante fue un pedido de Jorge Almirón tras dirigirlo en Colo Colo y vivirá su primera experiencia en el extranjero.

En Central, el mediocampista de 23 años tendrá la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.