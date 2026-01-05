Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol argentino

Jorge Almirón es presentado en Rosario Central y espera por Vicente Pizarro: “Quiero…”

Jorge Almirón tuvo su presentación oficial en Rosario Central. El ex DT de Colo Colo tendrá como refuerzo a Vicente Pizarro.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Jorge Almirón fue presentado en Argentina: espera por Vicente Pizarro
© Rosario CentralJorge Almirón fue presentado en Argentina: espera por Vicente Pizarro

Importante movimiento en el fútbol argentino. Este lunes, Jorge Almirón fue presentado oficialmente como entrenador de Rosario Central, donde dirigirá a Vicente Pizarro tras pedirlo por su pasado en Colo Colo.

El ex DT del Cacique confesó que su llegada al Canalla se gestó cuando “estaba en España con la familia. Me llamó Federico Lussenhoff (director deportivo) cerca de Navidad. Le dije que estaba a disposición y ya había salido de Colo Colo. Luego me llamó Belloso (presidente del club)“.

Estoy emocionado. Siempre hay que empezar de cero. A la mañana tuve el primer contacto con loa jugadores. Quiero ser parte de la historia de Central, que ya estuve leyendo que tiene 137 años de vida. Cada vez que vine a jugar acá, te lo hacen sentir”, contó.

Sobre los refuerzos que llegan con él, no quiso dar nombres específicos. “Es una política del club y me parece bien”, dijo. En todo caso, desde Chile ya se confirmó que su primer refuerzo será Vicente Pizarro, cuyo fichaje debería quedar listo este miércoles 7 de enero.

Tweet placeholder
¿Entrenan o no? La imagen de Vicente Pizarro y Alan Saldivia en la pretemporada de Colo Colo

ver también

¿Entrenan o no? La imagen de Vicente Pizarro y Alan Saldivia en la pretemporada de Colo Colo

Jorge Almirón espera por Vicente Pizarro en Rosario Central

Este lunes, La Tercera confirmó que Rosario Central pagará 2.2 millones de dólares por el 70% del pase de Vicente Pizarro. El volante fue un pedido de Jorge Almirón tras dirigirlo en Colo Colo y vivirá su primera experiencia en el extranjero.

Publicidad

En Central, el mediocampista de 23 años tendrá la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lee también
Colo Colo atento: esto dijeron Almirón y Central sobre interés en Pizarro
Colo Colo

Colo Colo atento: esto dijeron Almirón y Central sobre interés en Pizarro

"Salto de calidad": En Argentina explican la llegada de Pizarro a Central
Mercado de fichajes 2026

"Salto de calidad": En Argentina explican la llegada de Pizarro a Central

La imagen de Pizarro y Saldivia en Colo Colo que llamó la atención
Colo Colo

La imagen de Pizarro y Saldivia en Colo Colo que llamó la atención

El Tucu rompe el silencio sobre su salida de la U: "Estoy feliz..."
U de Chile

El Tucu rompe el silencio sobre su salida de la U: "Estoy feliz..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo