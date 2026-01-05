Colo Colo no tuvo una buena temporada 2025 desde lo deportivo y lo económico, por lo cual las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia ayudan mucho al bolsillo del club.

Luego de no cumplir ninguno de los objetivos en el año del centenario, los Albos intentan dar vuelta la página y trabajan en tener un mejor 2026. El no clasificar a un torneo internacional afecta mucho al presupuesto, por lo que deben ajustar la inversión.

El dinero que le llega a Colo Colo

A falta de oficialización, es muy probable que Vicente Pizarro sea vendido a Rosario Central y Alan Saldivia a Vasco da Gama. Fernando Ortiz pierde a dos de sus jugadores más importantes, pero la dirigencia gana capital para poder manejar el club con mayor tranquilidad.

Una de las heridas que dejó el frustrado centenario, fueron las pérdidas económicas. El 2026 se tiene que hacer cargo de esa situación y la fórmula es dándole salida a dos jugadores que fueron fundamentales en el celebrado título del 2024.

De acuerdo a La Tercera, Rosario Central pagará 2.2 millones de dólares por el 70% de los derechos económicos de Vicente Pizarro. Jorge Almirón, nuevo DT canalla, habría sido clave en esta oferta. Además, Colo Colo retiene el 30% de una futura venta del volante de 23 años.

En el caso de Alan Saldivia, la oferta de Vasco da Gama sería por 1.8 millones de dólares, también por el 70% de sus derechos económicos. Si bien en Macul pretendían 2 millones de la moneda estadounidense, quedarían conformes con lo ofrecido por los cariocas.

De esta manera, a los Albos le llegarían 4 millones de dólares por las salidas de Pizarro y Saldivia. Este miércoles 7 de enero se debe reunir el directorio del club y de no suceder algo extraño, deberían aprobar ambas salidas y la llegada del dinero fresco a Pedrero.