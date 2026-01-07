Universidad de Chile sigue tomando decisiones en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde Francisco Meneghini marcó la cancha de inmediato con la salida de uno de los jugadores extranjeros con contrato activo.

Se trata de Sebastián Rodríguez, el volante que le buscan la salida con un préstamo, teniendo en cuenta que necesitan el cupo para el arribo de Lucas Romero.

Un volante uruguayo que llegó a mitad del año 2025 con Gustavo Álvarez a la cabeza, pero que tampoco logró cautivar al entrenador argentino que lo dejó más tiempo en la banca que en juego.

Por lo mismo, Patricio Yáñez destaca lo que ha hecho la U, teniendo en cuenta que es complejo dejar al margen a un extranjero, pero entiende que no es el jugador que necesitaban.

Sebastián Rodríguez tiene contrato con la U, pero ya fue avisado que no será considerad. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Sebastián Rodríguez no era lo que necesitaba la U”

Fue en Agricultura Deportes donde el ex jugador de Colo Colo analizó al situación de Universidad de Chile, donde pone el dedo para arriba con la decisión tomada con Sebastián Rodríguez.

“No cumplió, no era lo que necesitaba la U, en una posición donde tenia a Aránguiz, Israel Poblete, más adelante a Javier Altamirano y Lucas Assadi que hasta la lesión tenía el cupo”, explicó.

En ese sentido, deja en claro que la U necesita otro tipo de jugador para esa zona, donde el paraguayo Romero parecería ser la solución.

“Se buscaba un 6 con más musculo, con más nervio. Rodríguez tenía técnica, pero no tenía la recuperación en el fuego que necesitaba la U para recuperar la pelota”, detalló.

