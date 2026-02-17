La mala suerte no quiere dejar libre a Universidad de Chile en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde en la previa al duelo ante Deportes Limache tuvo que encender alarmas.

Todo, porque, según confirmó el medio Emisora Bullanguera, el delantero Octavio Rivero no pudo entrenar a la par de sus compañeros en el Centro Deportivo Azul, lo que genera un nuevo dolor de cabeza.

El uruguayo comenzó con problemas en su rodilla izquierda tras el duelo contra Universitario, mientras que contra Huachipato fue baja para el equipo de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, hay nuevamente preocupación sobre lo que puede venir en la semana, donde tendrán bajo observación al uruguayo que arribó desde el Barcelona de Ecuador.

Octavio Rivero suma nuevas preocupaciones en la U

Fue el citado medio que cubre Universidad de Chile quienes profundizaron en la situación de Octavio Rivero: “Entrenó diferenciado esta jornada en el Centro Deportivo Azul”.

“El primer entrenamiento de la semana, tras tener el domingo y lunes libre, encendió una alarma en el cuerpo técnico de Francisco Meneghini”, explican.

“Una situación que vuelve a alertar por el estado físico del uruguayo, quien estuvo a media máquina contra Audax Italiano y ante Huachipato no pudo estar presente”, detallan.

Con esto, el cuerpo técnico y médico estarán muy al tanto de la evolución del uruguayo para saber si podrá ser opción ante Deportes Limache, con un camarín muy presionado por un triunfo.

