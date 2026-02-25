Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Los Ángeles da el vamos a la fase final del Rodeo Chileno de cara al 77° Campeonato Nacional

En la Medialuna de Socabío, ubicada en la ciudad de Los Ángeles, se dará el vamos este jueves al Clasificatorio Sur, la primera gran estación de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Los Ángeles da el vamos a la fase final de cara al 77° Campeonato Nacional
Los Ángeles da el vamos a la fase final de cara al 77° Campeonato Nacional

Un total de 129 colleras irán por la victoria en este selectivo que contará con la presencia de las mejores parejas de la temporada, de las cuales 44 alcanzarán su cupo para Rancagua.

El Clasificatorio Sur, que se desarrollará hasta el domingo 1 de marzo, es una de las tres instancias para alcanzar un lugar en el septuagésimo séptimo Champion de Chile, que se celebrará del 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

El retorno de los actuales campeones de Chile a la Medialuna de Socabío destaca en la previa, recordando que fue precisamente en este recinto donde Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito iniciaron su campaña hacia el título nacional 2025. Este año, buscarán repetir el éxito con cuatro colleras clasificadas, destacando la presencia de Dele Compadre y Paltón, actuales vicecampeones de Chile.

El rodeo de este fin de semana en la Región del Biobío entrega 44 pasajes al Campeonato Nacional. Los ganadores, en tanto, clasificarán directo a la Serie de Campeones del Champion de Chile 2026.


PROGRAMACIÓN CLASIFICATORIO SUR LOS ÁNGELES

• Jueves 26 de febrero (07:30 horas):
o Serie Criaderos.
o Serie Caballos.
o Serie Yeguas.
o Serie Potros.

Publicidad

• Viernes 27 de febrero (08:00 horas):
o Serie Mixta.
o Primera Serie Libre A.
o Primera Serie Libre B.

• Sábado 28 de febrero (08:00 horas):
o Segunda Serie Libre A.
o Segunda Serie Libre B.
o Tercera Serie Libre A.

• Domingo 1 de marzo:
o 08:00 horas: Tercera Serie Libre B.
o A continuación: Final Movimiento a la Rienda.
o 15:30 horas: Serie de Campeones (Gran Final).

Publicidad
    Lee también
    Esto ganaba Zaldivia en Colo Colo y este es su sueldo en la U
    U de Chile

    Esto ganaba Zaldivia en Colo Colo y este es su sueldo en la U

    El jugador que le robó la titularidad a Arturo Vidal
    Colo Colo

    El jugador que le robó la titularidad a Arturo Vidal

    Fue el primero en complicar a Paqui en la U y derrocha orgullo por su club
    U de Chile

    Fue el primero en complicar a Paqui en la U y derrocha orgullo por su club

    ¿Polémica? La razón de la salida de Vidal de la titularidad en Colo Colo
    Colo Colo

    ¿Polémica? La razón de la salida de Vidal de la titularidad en Colo Colo

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo