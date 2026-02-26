“Yo quiero estar acá”: Coquimbo Unido celebra perdonazo a Rodrigo Holgado en investigación del TAS

Coquimbo Unido recibe una importante novedad de cara a lo que se avecina en la Liga de Primera y la Copa Libertadores. Esto tiene relación con Rodrigo Holgado que recibió un importante perdonazo.
El delantero de 30 años es investigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). ¿El motivo? La falsificación de documentos familiares para poder jugar por la selección de Malasia. Esto comenzó en 2025 y provocó una polémica de palabras mayores, y hasta la salida del jugador del América de Cali.
ver también
La UC golpea la mesa y la ANFP responde: Le borran tarjeta clave tras partido con Coquimbo
El tema es que el jugador apeló y recibió permiso para poder volver a jugar en este 2026. Lo que se ratificó desde el TAS ya que se aplazó la definición de su caso en tres meses más. Por lo que desde Argentina indican que el delantero recibirá una resolución positiva.
¿Qué pasa con Rodrigo Holgado?
Así las cosas, Coquimbo Unido podrá contar con Rodrigo Holgado durante todo el primer semestre. Además no implicará posibles sanciones ni que los rivales se pasen de listos con la aparición de Rodrigo Holgado.
Holgado podrá jugar contra la U, Colo Colo y la Copa Libertadores.
Además con esta notificación para jugar los próximos tres meses, el “Turro” podrá estar ante Universidad de Chile el 14 de marzo y frente a Colo Colo el 12 de abril. Además podrá ser utilizado por Caputto en la fase de grupos de Copa Libertadores que se extiende entre abril y mayo.
“Yo quiero estar acá. Estoy feliz. Me da más tiempo para seguir poniéndome bien. Para poder jugar y estar con mi familia que ya llegó. Esperamos que sea un lindo año”, confesó el delantero tras recibir la positiva noticia del TAS:
Cabe consignar que Holgado estará disponible para jugar este sábado cuando Coquimbo Unido reciba a Benfica este martes 28 de febrero a las 12:00 horas.
En síntesis:
El delantero Rodrigo Holgado recibió permiso del TAS para jugar con Coquimbo Unido el 2026.
El TAS aplazó por tres meses la resolución final sobre la presunta falsificación de documentos.
Rodrigo Holgado estará disponible para enfrentar a Benfica este martes 28 de febrero a mediodía.