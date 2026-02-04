Coquimbo Unido no lo pasó nada de bien en el inicio de la defensa de su corona en la Liga de Primera. Los Piratas sufrieron un revés ante la Universidad de Concepción este fin de semana y le metieron el pie al acelerador para asegurar nuevos refuerzos.

Desde hace ya varias semanas que en el cuadro aurinegro están buscando un reemplazante para Cecilio Waterman, quien regresó a la U de Conce. Y si bien tardaron más de lo esperado, en las últimas horas dieron el pase clave para asegurar a su próximo 9: Rodrigo Holgado.

El atacante argentino-malasio, que estuviera envuelto en una polémica que le costó incluso un castigo de FIFA, es el elegido para reforzar el ataque del Pirata. Una movida que ya está lista y que sólo espera por su anuncio oficial.

Coquimbo Unido concreta el retorno de uno de sus goleadores

Coquimbo Unido no se hace problemas y ya tiene listo el retorno de un goleador que los ha hecho soñar en años anteriores. A sus 30 años, Rodrigo Holgado tiene todo listo para volver a ponerse la camiseta del Pirata y así ayudarlos a defender el título en la temporada 2026.

Rodrigo Holgado regresa a Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Según reveló Radio ADN, el atacante argentino-malasio tiene un acuerdo para vestir otra vez los colores aurinegros para el año que arranca. El citado medio reveló que el campeón del fútbol chileno concretó el arribo del artillero después de toda la polémica en la que se vio envuelto.

Publicidad

Publicidad

Tiempo atrás y defendiendo a la selección de Malasia, fue acusado por la FIFA de falsificar documentos. Esto le generó una sanción de un año sin poder jugar, la que para su suerte fue levantada por el TAS tras su apelación.

ver también “Rata inmunda”: Diego Sánchez denuncia grave robo a plantel femenino de Coquimbo Unido

Ahora, ya libre de aquello, Coquimbo Unido no dudó en ir a buscarlo para que vuelva a vivir su tercer ciclo con el club, donde ya estuvo en 2018 y 2023. Una buena noticia para un Hernán Caputto que intenta sostener la gran campaña que hicieron el año pasado.

Con esto, el elenco Aurinegro espera para llegar a acuerdo con uno de los últimos nombres que busca como refuerzo. Cristián Zavala es el jugador que podría cerrar el mercado del club, aunque con mucho por negociar aún con Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Holgado está listo para volver a vestir la camiseta de Coquimbo Unido en la temporada 2026. Los Piratas ya tienen a su nuevo goleador y ruegan que esto les permita seguir soñando con un bicampeonato.

¿Cuándo y a qué hora puede redebutar Rodrigo Holgado en Coquimbo Unido?

Rodrigo Holgado tiene todo listo para ser refuerzo de Coquimbo Unido y así enfocarse de lleno en su debut. El reestreno del goleador con los Piratas puede ocurrir este sábado 7 de febrero cuando, a partir de las 12:00 horas, reciban a Palestino.