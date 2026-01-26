Novedades para el fútbol chileno y específicamente para Coquimbo Unido. Es que un recordado goleador que hace rato le hace ojitos al club recibió la mejor noticia tras fin a un severo castigo en su contra.

Se trata de Rodrigo Holgado, artillero que estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo y U de Chile hace dos años, y que por ahora milita en el América de Cali. El argentino recibió una dura sación el año pasado tras polémica mundial.

La FIFA lo dejó sin jugar por un año tras acusación de falsificar documentos familiares. Eso, con el fin de poder jugar en la selección de Malasia, en una noticia que dio la vuelta al mundo.

¿Celebra Coquimbo? La voltereta del TAS por Holgado

Rodrigo Holgado y dos compañeros que jugaron por Malasia recibieron la noticia del fin a su castigo por parte de la FIFA. El ex goleador de Coquimbo hace rato es sondeado y expresó su deseo de volver al norte.

Holgado y sus goles en Coquimbo /Photosport

“El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés, y los tres podrán volver a jugar de manera oficial con efecto inmediato”, reportó el periodista César Merlo.

Los tres futbolistas argentinos habían sido suspendidos por FIFA, tras ser acusados de alterar documentación para jugar en la selección de Malasia. Holgado dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales tras la noticia.

La publicación de Holgado.

El jugador se ha dejado ver en Coquimbo los últimos meses, posteando fotos con jugadores del plantel campeón del fútbol chileno. Es más, expresó públicamente su deseo de reencontrarse con el equipo una vez más, algo que ahora podría suceder. Eso sí, primero se debe liberar cupo de extranjero en el plantel 2026.

