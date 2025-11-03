Coquimbo Unido logró dar el golpe final en busca del título de la Liga de Primera. El elenco de Esteban González superó por 2-0 a Unión La Calera y se consagró como el nuevo monarca del fútbol chileno.

Con una campaña casi perfecta, el Barbón marcó una abismal diferencia con los tres grandes y terminó quedándose merecidamente con el título. Lo que fue festejado por el DT en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Esto se corona de local ante un marco impresionante. Esto es un momento soñado. Vivir esto no tiene nombre. Más allá de la forma de jugar. Es un grupo de jugadores valientes, que no le teme a nada”, recalcó el estratega nacional que sacó aplausos por su campañón.

El primer refuerzo de Coquimbo Unido 2026

El tema es que en medio de los festejos, Coquimbo Unido ya empezó a buscar nuevos refuerzos de cara al 2026. Además de buscar el Bicampeonato, el cuadro pirata disputará la Copa Libertadores. Por lo que habrá un ingreso importante de cerca de tres millones de dólares.

Coquimbo Unido necesitó 26 fechas para ser campeón del fútbol chileno

Ante esto, el primer nombre que empieza a sonar es Rodrigo Holgado. El delantero de 30 años ya estuvo en el aurinegro, y es un nombre que conoce el equipo. Por lo que genera aprobación. Sin embargo, enfrenta un delicado momento fuera de la cancha.

Esto debido a que fue sancionado por la FIFA con un año sin poder jugar. ¿El motivo? se detectó que presentó documentos falsificados para poder jugar en Malasia.

Según indicaron en Radio Cooperativa, el delantero finalizará su vínculo con América de Cali y espera que se pueda apelar a la sanción para reducirla lo más posible. Por lo que con ello, buscará su retorno a Coquimbo. Lo que también fue rectificado por medios internacionales de Malasia.

El tema es que este lunes la Cámara de Apelaciones de la FIFA confirmó el castigo. Por lo que deberá esperar la apelación en el TAS para conocer si el tiempo de sanción será un año o menos.

