Campeón hay uno solo. Se llama, este 2025, Coquimbo Unido y viene de levantar su primer trofeo nacional, tras una campaña excelente, que se consagró con un triunfo ante Unión La Calera.

La algarabía se tomó el Sánchez Rumoroso. El cuadro del Pirata consiguió hacer historia, consagrándose campeón a falta de cuatro fechas del final de la Liga de Primera 2025.

El que inició el camino en el duelo ante los Cementeros fue Cecilio Waterman. Este delantero panameño, llegado desde Alianza Lima, fue una de las grandes figuras del elenco pirata y en su celebración de la nueva estrella coquimbana, aprovechó de mandar un agradecimiento inédito.

Agradecimiento inaudito

En medio de las celebraciones por el campeonato de Coquimbo Unido, Cecilio Waterman se dio el tiempo de responder un par de preguntas de la prensa. El panameño narró cómo le hizo cara a las críticas en sus primeros días en el puerto del Norte Chico.

“En las primeras fechas hubo muchas críticas, pero era normal. No di entrevistas porque me enfoqué en lo mío. Pido disculpas, pero yo esperaba mi momento, trabajé fuerte y gracias a todos mis compañeros y el cuerpo técnico lo logramos“, empezó diciendo el panameño, que agradeció a Chile.

“Me tocó descender con la U de Conce y ellos ascendieron, ayer. Ahora me toca ser campeón y lo único que puedo decir es que soy un agradecido con la gente de Chile. En Perú no lo pasé bien y mira cómo es la vida. Fui al América y ahora Coquimbo me recibió y somos campeones”, resaltó Waterman, quien tuvo un último y humilde reconocimiento.

“Agradezco a Rodrigo Holgado. Sin él, no estaría aquí. Fue él quien llamó al presidente y les dijo que yo estaba disponible. Uno tiene que ser un agradecido de la vida“, selló el panameño, recordando al otrora goleador de Coquimbo Unido, que actualmente milita en el América de Cali.

¿En qué otros equipos chilenos ha jugado Cecilio Waterman?

Para el panameño, Coquimbo Unido es su cuarta experiencia en nuestro país. Tras un muy buen paso por el Plaza Colonia de Uruguay, Cecilio Waterman recaló en la Universidad de Concepción, transformándose en goleador del equipo. Luego, vistió la camiseta de Everton de Viña del Mar y de Cobresal. Finalmente, tras un paso con poco brillo por Perú, se coronó campeón con los Piratas.

