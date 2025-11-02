Campeones y vaya con qué holgura. El cuadro pirata se coronó campeón de la Liga de Primera 2025, tras vencer a Unión La Calera y sellar una campaña tremenda en el torneo nacional.

Tremendo equipo, humilde y que nunca vociferó de manera pretenciosa sus triunfos. El grito del Pirata es la victoria del trabajo por sobre el dinero y de la modestia por arriba de los arreglines calculados.

Uno de los que es claramente artífice de esta victoria es Esteban González. El Chino hizo historia en el club que no defendió como jugador, pero que amó como técnico.

Palabras emocionadas del Chino

Pocas cosas nos emocionan más que las personas cercanas. En el caso de Esteban González, vivió un momento especial durante el desarrollo de la Liga de Primera 2025, cuando su padre falleció.

El técnico no dejó su trabajo y siguió impertérrito creando estrategias y alentando a sus jugadores, en medio del dolor. Es por ello que, con la tarea resuelta, aprovechó de emocionarse ante los micrófonos de la prensa.

“Es súper emotivo. Ya habrá tiempo de llorar a mi padre. Lo que entregaron estos jugadores el día que murió mi padre, ante Cobresal, fue muy emocionante”, enfatizó el DT del Pirata.

“Esto es para él, los jugadores me lo han hecho saber. Sólo tengo palabras de agradecimiento, porque fue un momento duro”, cerró un emocionado y humilde técnico coquimbano.

¿Cuándo ocurrió lo del padre de Esteban González?

A principios de año, Coquimbo Unido señalaba el sensible fallecimiento del padre de Esteban González. Fue el 7 de marzo y dos días después el Pirata tenía que recibir a Cobresal. El partido terminó igualado, pero el Chino no tuvo el tiempo necesario para hacer un duelo que puede hacerse mucho más emocionante con la primera estrella del cuadro de la Cuarta Región.

