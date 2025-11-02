Universidad Católica ya comienza a preparar lo que será el 2026, donde el equipo que dirige Daniel Garnero buscará reforzarse en miras de las competencias internacionales que podría enfrentar y ya tiene en la mira a una de las figuras de la Liga de Primera.

El club actualmente marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones, lo que, de terminar así, los clasifica a la fase de grupos de Copa Libertadores. En este contexto, la franja buscará fortalecer su ofensiva y buscar a quien podría ser el sucesor de Fernando Zampedri.

El goleador que buscará Universidad Católica

Según revela Sabes Deportes, el club universitario va por el fichaje de Diego Coelho, jugador uruguayo de 30 años que milita en Cobresal, y que lleva 11 goles en 24 partidos jugados con el conjunto minero.

“La dirigencia está en la disyuntiva de sí jugársela por Diego Coelho para tener un relevo para Fernando Zampedri o bien optar a un extremo de renombre para el fútbol chileno, según contaron a Sabes. La idea es que tenga pergaminos y selección”, señaló el medio.

Diego Coelho está en la mira de la UC/Photosport

La carrera de Diego Coelho

El jugador llegó el 2024 a Cobresal y rápidamente se convirtió en una de las figuras del campeonato. Coelho comenzó su carrera en 2017 en Nacional de Uruguay, para luego seguir en Boston River, Defensor Sporting y Cerro, para arribar al campeonato nacional el 2022 donde se sumó a Curicó Unido.

Cobresal se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos y de terminar así, obtendría la zona de clasificados a la Copa Libertadores.