Universidad de Chile vuelve a la acción tras la amarga y dolorosa eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana, con polémico arbitraje contra Lanús. El Chuncho.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez visita a Huachipato por la fecha 26 de la Liga de Primera, con la misión de sumar tres puntos y recuperar terreno en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

En el campeonato Nacional, la U viene de caer contra Universidad Católica en el Clásico Universitario, mientras los acereros, en la medianía de la tabla lejos del descenso y de los puestos de clasificación internacional, empataron 1-1 ante Deportes Iquique.

Minuto a minuto: Huachipato vs. Universidad de Chile