Liga de Primera

Minuto a minuto: U de Chile visita a Huachipato, obligada a ganar con la herida abierta de Copa Sudamericana

Huachipato y la U se ven las caras en el CAP por la fecha 26 del campeonato nacional. Los azules, eliminados de Sudamericana con polémica, deben ganar o ganar para no perder el último objetivo: clasificar a Libertadores.

Por Diego Jeria

Huachipato y la U juegan en el CAP por la fecha 26.
Huachipato y la U juegan en el CAP por la fecha 26.

Universidad de Chile vuelve a la acción tras la amarga y dolorosa eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana, con polémico arbitraje contra Lanús. El Chuncho.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez visita a Huachipato por la fecha 26 de la Liga de Primera, con la misión de sumar tres puntos y recuperar terreno en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

En el campeonato Nacional, la U viene de caer contra Universidad Católica en el Clásico Universitario, mientras los acereros, en la medianía de la tabla lejos del descenso y de los puestos de clasificación internacional, empataron 1-1 ante Deportes Iquique.

Minuto a minuto: Huachipato vs. Universidad de Chile

Cambio de camarín en la U

46'.- Maxi Guerrero se queda en el banco azul tras el entretiempo: lo reemplaza Felipe Salomoni.

Segundo tiempo en marcha

46'.- Se reanudan las acciones: comienza la segunda fracción entre Huachipato y la U.

Final del primer tiempo: 0-0

45'+3'.- Los equipos se van al descanso con empate sin goles.

Odriozola evita golazo de la U

45'+1.- ¡Era gol de la U! Maximiliano Guerrero remata cruzado al segundo palo tras la avivada de Aránguiz y Odriozola mete una mano providencial para desviar el balón camino a la red. Tapadón del arquero de Huachipato.

¡Uffff! Casi, casi

43'.- Javier Altamirano saca un remate de metros de la frontera del área y el balón le saca pintura al palo de Huachipato. Por centímetros no fue gol azul.

Se prende el partido

32'.- ¡Casi la U! Centro por bajo muy cerrado de Hormazábal, en el corazón del área chica Odriozola controla a medias y el balón siguió su camino. Se salvó Huachipato.

Gol de Huachipato... anulado

31'.- Huachipato complicó el fondo azul: el remate acerero encontró un desvío de Marcelo Díaz y de la línea la sacó Franco Calderón. Maximiliano Gutiérrez apareció para mandarla a la red, pero fue anulado por fuera de juego.

Empieza a martillar la U

27'.- Otra vez la U, Odriozola se empieza a convertir en figura de Huachipato: disparo de distancia de Matías Sepúlveda encuentra la gran volada del arquero de Huachipato, quien manda al córner lo que parecía golazo de la U.

¡Uff! Casi la U

23'.- Jugadón de Javier Altamirano: gran pared con Charles Aránguiz para meterse al área, pero Rodrigo Odriozola alcanza a achicar para mandar al córner.

Fuerzas parejas: 0-0

23'.- Por ahora se mantiene el cero entre Huachipato y Universidad de Chile: ninguno de los dos equipos saca ventaja, ni en el juego ni en el marcador.

Tibia primera llegada de la U

10'.- La U llega con un remate de Fabián Hormazábal desde el vértice del área. Se va desviada sin peligro para el meta de Huachipato.

La primera y clara es para Huachipato

6'.- Huachipato pilla de contra a la U: Maxi Gutiérrez se fue en carrerón desde la mitad de cancha tras un balonazo profundo. Frente a Castellón definió apenas elevado. Casi los acereros, se salvaron los azules.

Comenzó el partido

1'.- ¡Pitazo! Ya se juega Huachipato versus Universidad de Chile.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Huachipato y la U ya pisan el césped del estadio CAP. El duelo comienza en breve. 

Así se paran los equipos en la cancha

Huachipato forma con Rodrigo Odriozola en el arco; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca y Leandro Díaz en defensa; Santiago Silva, Nicolás Vargas y Jimmy Martínez en mediocampo; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez en delantera. DT: Jaime García.

En la banca acerera están Zacarías López; Claudio Sepúlveda, Mario Briceño, Renzo Malanca, Luciano Arriagada, Claudio Torres y Brayan Garrido.

La U alinea con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio en ataque. DT: Gustavo Álvarez.

El banco azul tiene a Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Rodrigo Contreras y Flavio Moya.

Dónde ver Huachipato-U. de Chile

El duelo será transmitido por televisión en TNT SPORTS Premium. A través de streaming podrás verlo online y por TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)

Los datos del partido

Huachipato y Universidad de Chile juegan por la fecha 26 de la Liga de Primera este domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 horas en el estadio CAP. Arbitra Claudio Díaz.

Las bajas de la U

Universidad de Chile tiene dos bajas contra Huachipato: Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Respecto a Guerra, el atacante está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras el parte médico actualizado de la U sobre Assadi consigna "lesión musculotendinosa de isquiotibiales. En rehabilitación".

La tabla de posiciones

A espera del duelo: la tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Formación confirmada de la U

El once de Gustavo Álvarez contra Huachipato:

Formación confirmada de Huachipato

El once de inicio de los acereros:

Los citados de la U

El plantel azul para el duelo contra Huachipato.

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
5.- Nicolás Ramírez
7.- Maximiliano Guerrero
8.- Israel Poblete
9.- Leandro Fernández
14.- Sebastián Rodríguez
15.- Felipe Salomoni
16.- Matías Sepúlveda
17.- Fabián Hormazábal
18.- Lucas Di Yorio
19.- Javier Altamirano
20.- Charles Aránguiz
21.- Marcelo Díaz
22.- Matías Zaldivia
23.- Ignacio Vásquez
25.- Gabriel Castellón
27.- Rodrigo Contreras
34.- Flavio Moya

Buenos días, CAP

Huachipato muestra cómo luce el CAP a espera del duelo contra la U.

La U llegó al estadio

Así fue el arribo de los azules al estadio Huachipato-CAP.

La U de amarillo flúor

La U mantiene la indumentaria utilizada contra Lanús en la revancha de Copa Sudamericana.

Comenzamos la previa

¡Buenos días redgoleras y redgoleros! Comenzamos temprano la jornada a espera del duelo de Huachipato y Universidad de Chile. Acompáñanos en la espera del duelo y en el minuto a minuto del trascendental partido para los azules.

