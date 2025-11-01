Universidad de Chile vivió una jornada muy polémica ante Lanús en la eliminación de la Copa Sudamericana. Juan Cristóbal Guarello analizó lo vivido por los Azules.

En el Romántico Viajero hay mucha molestia por el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Incluso, los más osados ya hablan de robo y lo comparan con lo sucedido ante River Plate en la semifinal de la Copa Libertadores de 1996.

La opinión de Juan Cristóbal Guarello

Las dos jugadas más discutidas por Universidad de Chile, son la posible tarjeta roja a Agustín Cardozo y el gol de Lanús, el cual se originó tras una mano. En ambas situaciones, el juez no fue llamado por el Var, lo que genera más molestia en el Bulla.

Mucho se especuló que tras la clasificación de la U luego de los incidentes contra Independiente, que desde la Conmebol tenían al equipo chileno entre ceja y ceja. Ahora ¿es para pensar en hubo algo raro o simplemente fue un mal arbitraje de Alexis Herrera?

Juan Cristóbal Guarello analizó toda esta situación en su programa “La Hora de King-King” y entregó su sincera opinión al respecto de toda la controversia. “Da para sospechar que a la U la echaron al saco. Los elementos están ahí“, indicó el periodista.

“Ahora, que fue exprofeso orden de la Conmebol no sabría decirlo, pero de que da para sospechar, da para sospechar“, complementó el comunicador de Canal 13 y Radio Agricultura, entre otros medios.

U. de Chile y Lanús terminaron con incidentes. Imagen: Photosport

Más allá de la polémica alrededor del partido, de todas maneras Juan Cristóbal Guarello hizo una crítica futbolística a Universidad de Chile. Los Azules si bien tenían mejor fútbol que Lanús, no fueron capaces de materializarlo donde importa, que es el marcador.