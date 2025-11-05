Universidad de Chile derrotó a Everton en un partido clave. Claro que este triunfo, no logra cerrar la cicatriz que dejó la polémica eliminación ante Lanús. Así lo demostró Matías Zaldivia.

El Romántico Viajero regresó a la victoria luego de tres derrotas seguidas. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Álvarez quedaron a 3 puntos de Universidad Católica en la lucha por clasificarse de forma directa a la Copa Libertadores del 2026.

La herida que no cicatriza para Matías Zaldivia

Si bien ya han pasado varios días, en Universidad de Chile todavía da vuelta la polémica eliminación con Lanús. La actuación del árbitro Alexis Herrera sigue generando cuestionamientos y quien demostró su pena por esa caída, fue el propio Matías Zaldivia.

“Fue un golpe muy duro para nosotros, porque teníamos una gran ilusión, creo que estuvimos a la altura de la copa y de los partidos, como dije recién, para mí nos sacaron de la copa, si bien hubo detalles que pudimos mejorar de local y como visitante con Lanús, creo que fue muy injusto la manera en la que perdimos allá“, indicó el defensor tras el triunfo ante Everton.

En el Bulla todavía no encuentran explicación a las fallas del juez venezolano. “La mano fue clara, la expulsión de los cinco minutos que hubiera cambiado todo el partido, pero bueno, ya está, hay que mirar el último objetivo que tenemos que es entrar a la Copa Libertadores directo, creo que este grupo se lo merece”, complementó el argentino nacionalizado chileno.

Zaldivia fue expulsado tras el partido ante Lanús. Imagen: Photosport

Luego de la controvertida llave de U. de Chile ante Independiente, mucho se habló de que la Conmebol no quería a los Azules en la final de la Copa Sudamericana. Por esta razón, algunos piensan que las equivocaciones de Alexis Herrera no fueron simples errores.

“Es difícil pensar así, habían muchos rumores, todos los sabíamos, pero nosotros no pensábamos que iba a pasar, pero después de ver las imágenes, por ejemplo lo de Javi (Altamirano) yo no lo había visto, pero era algo clarísimo, una expulsión en el minuto cinco te cambia todo el partido, después lo de la mano ni hablar, nos sacaron de una manera muy injusta de la copa, son cosas del fútbol que a veces pasan”, cerró Zaldivia.