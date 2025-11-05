Pasaron 150 días: El desahogo de Leandro Fernández tras volver al gol en Universidad de Chile

No hay mal que dure 100 años. Eso lo sabe bien Leandro Fernández que este miércoles volvió al gol en Universidad de Chile y cuando más lo necesitaba el elenco dirigido por Gustavo Álvarez.

Los azules no podían abrir el marcador en el Estadio Santa Laura, y Everton comenzaba a dominar la posesión del balón. Sin embargo, el artillero trasandino apareció al minuto 53 y con un potente cabezazo puso el 1-0 para el Romántico Viajero.

ver también Lo que pide Charles Aránguiz para renovar en U de Chile: “Quiere eliminar unas cláusulas”

Lo que desató los festejos de toda la parcialidad azul que repletó el recinto de Independencia. Incluso sus compañeros de inmediato llegaron a acompañarlo en la celebración.

La transmisión de TNT Sports hasta captó a un Lucas Assadi muy emocionado por el tanto de su compañero. Lo que significó una revancha especial ya que desde el 8 de junio que no anotaba por la U.

Lea Fernández gritó con todo su golazo ante Everton

¿Qué pasa con Leandro Fernández?

Leandro Fernández con la anotación a Everton, llegó a 31 goles con la camiseta de Universidad de Chile en 96 partidos oficiales. Por lo que se transforma en uno de los goleadores del equipo y confirma su retorno en gloria y majestad.

Publicidad

Publicidad

El delantero cuenta con contrato hasta finales del 2026 y pese a los rumores de un posible retorno al fútbol trasandino, ha recalcado que su objetivo es quedarse en la U. Aunque en Azul Azul son cautelosos con el tema y afirman que todo se definirá a final de temporada. Al igual que el futuro de Gustavo Álvarez.