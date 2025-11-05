Es tendencia:
U. de Chile vs Everton: MINUTO a MINUTO y transmisión de la Liga de Primera 2025

El Romántico Viajero necesita regresar al triunfo para luchar por los pasajes a la Copa Libertadores 2026.

Por César Vásquez

U. de Chile recibe a Everton en el Estadio Santa Laura.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTU. de Chile recibe a Everton en el Estadio Santa Laura.

Universidad de Chile vuelve a la cancha. Esta vez lo hace en el Estadio Santa Laura, donde enfrentan a Everton en una fecha pendiente de la Liga de Primera.

El Romántico Viajero necesita regresar al triunfo en el fútbol chileno luego de dos derrotas seguidas, ante Universidad Católica y Huachipato. Los dirigidos por Gustavo Álvarez deben recuperar terreno para meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores.

La U está en el 7° lugar con 42 puntos, mientras Everton se encuentra en el 13° puesto con 23 unidades. Los Azules necesitan acercarse a U. Católica, equipo que está en el 2° puesto con 48 puntos, siendo este el lugar que lleva de forma directa a la Copa Libertadores.

Minuto a minuto de U. de Chile vs Everton

Sorpresiva delantera de la U

Mucho se ha debatido sobre la delantera de U. de Chile. Para el choque con Everton, Gustavo Álvarez se la jugaría con Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en ataque.

El futuro de Álvarez

Universidad de Chile vive momentos de tensión tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Todavía no está definida la continuidad de Gustavo Álvarez, pese a que tiene contrato vigente.

Everton lucha por el descenso

Al inicio de este 2025, parecía que Everton sería uno de los clubes animadores. Sin embargo, se encuentran a 2 unidades de la zona de descenso. El ambiente no es el mejor en Viña de Mar, por lo que necesitan sumar en Independencia.

U. de Chile y Everton se ponen al día

Hola amigos, bienvenidos al Minuto a Minuto de Universidad de Chile y Everton. Ambos equipos se enfrentan en un duelo pendiente de la Liga de Primera.

