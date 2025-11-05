Universidad de Chile vuelve a la cancha. Esta vez lo hace en el Estadio Santa Laura, donde enfrentan a Everton en una fecha pendiente de la Liga de Primera.

El Romántico Viajero necesita regresar al triunfo en el fútbol chileno luego de dos derrotas seguidas, ante Universidad Católica y Huachipato. Los dirigidos por Gustavo Álvarez deben recuperar terreno para meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores.

La U está en el 7° lugar con 42 puntos, mientras Everton se encuentra en el 13° puesto con 23 unidades. Los Azules necesitan acercarse a U. Católica, equipo que está en el 2° puesto con 48 puntos, siendo este el lugar que lleva de forma directa a la Copa Libertadores.

Minuto a minuto de U. de Chile vs Everton