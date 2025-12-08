Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

El nuevo mensaje de Arturo Vidal tras su desahogo en Colo Colo: “Jamás dejaré de…”

Arturo Vidal nuevamente enciende a sus seguidores, esta vez con un mensaje tras el fracaso con los albos en la temporada.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal se molestó hasta por su suplencia en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTArturo Vidal se molestó hasta por su suplencia en Colo Colo.

Arturo Vidal está en el ojo de la polémica luego de sus potentes declaraciones tras la derrota de Colo Colo por un marcador de 2-1 ante el Audax Italiano, en la última fecha de la Liga de Primera 2025.

Un resultado que dejó definitivamente a los albos sin competencias internacionales, con el volante explotando ante los periodistas tras un nuevo fracaso con la camiseta alba.

Vidal cargó por su suplencia en el cuadro de Fernando Ortiz, además que cargó contra la prensa por la filtración de su suelo, que ha generado polémica dentro del plantel.

Por lo mismo, aprovechó su día de desanso para mandar otro mensaje, esta vez dedicado a los hinchas y sus compañeros, por la actitud que tuvo al defender la camiseta de Colo Colo.

Colo Colo no alcanzó la clasificación a copas internacionales. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Colo Colo no alcanzó la clasificación a copas internacionales. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Arturo Vidal incendia todo luego del fracaso monumental de Colo Colo: “Hubo gente que tiró el carro para atrás”

ver también

Arturo Vidal incendia todo luego del fracaso monumental de Colo Colo: “Hubo gente que tiró el carro para atrás”

Vidal deja en claro la forma de ver el fútbol

Fue en sus redes sociales, donde comúnmente saca la voz Arturo Vidal, que volvió a dejar un mensaje para explicar su forma de afrontar esta última parte con Colo Colo.

Publicidad

En ese sentido, aprovechó un video de una jugada cuando estaba en el Inter de Milán, donde defendió con todo la portería, para dejar en claro su estilo futbolístico.

“Se puede perder, ganar o empatar, pero jamás dejaré de luchar por los míos”, escribió sobre el video publicado en las historias de Instagram.

Arturo Vidal defiende su polémico y millonario contrato en Colo Colo: “Acá todo el mundo filtra cosas, los sueldos, los premios”

ver también

Arturo Vidal defiende su polémico y millonario contrato en Colo Colo: “Acá todo el mundo filtra cosas, los sueldos, los premios”

Mira el momento:

Publicidad
Lee también
Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal y maletín para ayudar a Colo Colo?
Chile

Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal y maletín para ayudar a Colo Colo?

Este fue el mejor árbitro del fútbol chileno según la Gala Crak
Chile

Este fue el mejor árbitro del fútbol chileno según la Gala Crak

El mensaje de Eduardo Vargas tras marcarle a Colo Colo
Chile

El mensaje de Eduardo Vargas tras marcarle a Colo Colo

Cumplió las expectativas pero la U decidió desecharlo: ¡Otro adiós azul!
U de Chile

Cumplió las expectativas pero la U decidió desecharlo: ¡Otro adiós azul!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo