Arturo Vidal está en el ojo de la polémica luego de sus potentes declaraciones tras la derrota de Colo Colo por un marcador de 2-1 ante el Audax Italiano, en la última fecha de la Liga de Primera 2025.

Un resultado que dejó definitivamente a los albos sin competencias internacionales, con el volante explotando ante los periodistas tras un nuevo fracaso con la camiseta alba.

Vidal cargó por su suplencia en el cuadro de Fernando Ortiz, además que cargó contra la prensa por la filtración de su suelo, que ha generado polémica dentro del plantel.

Por lo mismo, aprovechó su día de desanso para mandar otro mensaje, esta vez dedicado a los hinchas y sus compañeros, por la actitud que tuvo al defender la camiseta de Colo Colo.

Colo Colo no alcanzó la clasificación a copas internacionales. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Vidal deja en claro la forma de ver el fútbol

Fue en sus redes sociales, donde comúnmente saca la voz Arturo Vidal, que volvió a dejar un mensaje para explicar su forma de afrontar esta última parte con Colo Colo.

En ese sentido, aprovechó un video de una jugada cuando estaba en el Inter de Milán, donde defendió con todo la portería, para dejar en claro su estilo futbolístico.

“Se puede perder, ganar o empatar, pero jamás dejaré de luchar por los míos”, escribió sobre el video publicado en las historias de Instagram.

Mira el momento:

