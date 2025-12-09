No exenta de polémicas se llevó a cabo la Gala Crack 2025, donde la cadena televisiva TNT Sports premiaba a los mejores de la última temporada. Es que la advertencia que realizó Charles Aránguiz de no presentarse en el evento, junto a sus compañeros en Universidad de Chile, se cumplió.

Y la ausencia de los azules se hizo notar. A la hora de presentarse el 11 Ideal de la Liga de Primera, no estuvieron en el escenario nombres como Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Lucas Assadi y el propio “Príncipe” que encabezó la “rebelión” con críticas a la ANFP y al Sifup.

Como si la incomodidad no fuese suficiente, todo se hizo más evidente en el momento más importante de la noche, la entrega del premio al Mejor Futbolista del 2025 en la Gala Crack, donde el elegido fue precisamente Charles Aránguiz, quien no fue a recibir el galardón.

Charles Aránguiz, la notable ausencia en Gala Crack

De hecho, cuando se menciona el nombre del puentealtino, luego de los aplausos correspondientes, los conductores de la ceremonia, Verónica Bianchi y Gonzalo Foullioux, explicaron por qué finalmente el volante se llevó la victoria.

Es que Aránguiz fue el futbolista que obtuvo más votos entre los capitanes de equipos del fútbol chileno en Gala Crack, con un 43 por ciento de las preferencias; y también lideró los sufragios por parte del Círculo de Periodistas Deportivos, con un 27%.

“Todos nos damos cuenta del año que tuvo, muy merecido el reconocimiento”, puntualizó Bianchi para cerrar el momento de la premiación, donde la ausencia del “Príncipe” se hizo notar.

Los números del “Príncipe” durante 2025

EN LIGA DE PRIMERA

25 juegos disputados

2.041 minutos en cancha

6 goles

4 asistencias

Seis tarjetas amarillas

Una expulsión

EN TORNEOS INTERNACIONALES (Libertadores/Sudamericana)

13 encuentros

1.073 minutos

5 goles

1 tarjeta amarilla

EN COPA CHILE

3 cotejos

251 minutos

1 asistencia

EN SUPERCOPA

80 minutos

1 tarjeta amarilla

Así terminó la U en la Tabla de Posiciones del 2025

