La Gala Crack 2025 estuvo envuelta en una toda una polémica por la notable ausencia de jugadores de Universidad de Chile. ¿El motivo? Pues la molestia de los azules con la ANFP por sentirse perjudicados a lo largo de esta temporada que nos deja.

Sin ir más lejos el ganador a mejor jugador de este 2025, Charles Aránguiz, ni si quiera fue a buscar su premio, esto luego que hace unos días afirmara a los medios que “no tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia de la ANFP y del SIFUP, no tengo ganas de mostrar una sonrisa mentirosa. Nos han pasado a llevar este año”.

Pues bien, esta especie de ninguneo por parte del plantel de la U obtuvo su respuesta desde TNT Sports, los organizadores del evento, donde criticaron duramente la postura de los jugadores azules.

TNT Sports dispara contra Universidad de Chile

El encargado de hablar en nombre de la señal fue Robert Nicholson, gerente de TNT Sports, quien aseguró que “no podemos obviar el que no hayan estado todos los jugadores del 11 ideal. Ellos son los protagonistas. Queremos desafiarnos para que la foto del próximo año sea con los 11 jugadores y el crack del año”.

Ninguno de los cuatro jugadores premiados de Universidad de Chile asistió a la Gala Crack. | Foto: TNT Sports.

“La señal fue muy evidente y desde ahí comenzamos a hacer las gestiones por distintas vías. Intentamos hasta último momento. Respetamos las decisiones. En algún caso no la voy a compartir, obviamente el fútbol es el que pierde en esto, queremos que los jugadores premien a sus pares”, agregó.

Para cerrar, Nicholson afirmó que “es muy corto todo lo que se ve para todo el trabajo que hace el equipo. Hay que cuidar esta fecha 31, como la llamamos nosotros. Es un hito muy relevante para festejar a los mejores del año”.

Cabe destacar que el equipo del año en la Gala Crack fue compuesta por Diego Sánchez en el arco; Fabián Hormazábal, Bruno Cabrera, Matías Zaldivia y Juan Cornejo en defensa; Charles Aránguiz, Sebastián Galani y Matías Palavecino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Fernando Zampedri y Lucas Assadi en delantera.