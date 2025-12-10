En Cobreloa siguen procesando lo que fue el durísimo cierre de esta temporada 2025 en la Primera B. Lamentablemente los loínos fracasaron en su afán de ascender, esto luego de caer ante Deportes Concepción en la final de la Liguilla.

Por lo mismo, en la dirigencia del cuadro naranja ya están comenzando a tomar decisiones claves pensando en la próxima temporada, donde estará obligación por regresar a nuestra división de honor.

Es en ese sentido que por medio de sus redes sociales Cobreloa ratificó el que será su cuerpo técnico para la temporada 2026. Pese a lo duro que fue ver como el equipo otra vez se quedó en la Primera B, en Calama se la jugarán por la continuidad.

ver también El terrible drama de Cobreloa tras perder la final: 25 jugadores terminan contrato

El entrenador de Cobreloa para el 2026

Será César Bravo el entrenador de los naranjas para la próxima temporada, esto luego que Cobreloa señalara en sus canales que “con la misión de darle continuidad al trabajo realizado durante el 2025, anunciamos oficialmente la renovación del contrato del cuerpo técnico para la próxima temporada. ¡Vamos con todo por el 2026!”.

Con esta imagen Cobreloa ratificó a su cuerpo técnico para la temporada 2026.

Así las cosas, Bravo seguirá al mando de Cobreloa junto a Juan Pablo Toro, Víctor González y Abraham Srain, con quienes comenzará a planificar el armado del plantel para la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que son 25 los jugadores que terminan contrato en Cobreloa al término de esta temporada 2025. Entre los que podrían partir libres se encuentran nombres importantes como el arquero Hugo Araya y el lateral David Tapia.

ver también Figura de Cobreloa se sincera sobre su incierto futuro en el club: “Fue un año durísimo”

Los números de César Bravo como DT de los loínos

Desde su arribo en septiembre del 2024 el entrenador de 52 años ha dirigido 48 partidos con 19 triunfos, 15 empates y 14 derrotas, lo que da un 50% de rendimiento.