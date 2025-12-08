Cobreloa perdió la final de los playoffs por el ascenso, en una revancha contra Deportes Concepción que se definió agónicamente por 2-3 en el estadio Zorros del Desierto. Así, los naranjas jugarán al menos otra temporada en Primera B tras terminar en el tercer lugar en la tabla regular.

Y podría decirse que el hecho es una maldición para el cuadro loíno. En la temporada 2022, Cobreloa seguía buscando el anhelado ascenso. Finalizó segundo en la tabla tras Magallanes y accedió directamente a la final de los playoffs por el otro cupo a Primera A.

En la ida, con Deportes Copiapó como local, el marcador finalizó sin goles (0-0). Sin embargo, la vuelta en el estadio Zorros del Desierto le dio el ascenso a Copiapó con goleada como visita por un expresivo 0-5.

Y nos vamos al 2018, la primera de tres finales por el ascenso que ha disputado Cobreloa: tras finalizar en otro segundo lugar, el ascenso se definió en final minera frente a Cobresal.

Las otras dos finales en el Zorros del desierto: sin ascenso

Tras vencer por 2-1 en la ida, los de El Salvador empataron 2-2 en el estadio Zorros del Desierto, dejando sin ascenso a Cobreloa…

La fatídica jornada para Cobreloa y su descenso: desde entonces ha perdido tres finales en e estadio Zorros del Desierto.

De hecho, a los loínos lisa y llanamente no se le da el playoffs del ascenso. Cobreloa volvió brevemente a Primera División a fines de 2023, tras coronarse campeón de la Primera A, de forma directa en la tabla.

Tras sólo una temporada en Primera A, este 2025 Cobreloa debió volver a Primera B y luchar por el ascenso, perdiendo el cupo en la final de la postemporada, nuevamente en el estadio Zorros del Desierto. Una verdadera maldición.

Cabe recordar que Cobrealoa perdió la categoría a fine de 2014, en una dolorosa jornada para el fútbol chileno en la que el DT Marco Antonio Figueroa fue protagonista, alegando incluso cosas turbias a los micrófonos de la transmisión del CDF… en pleno partido.

