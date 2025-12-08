Es tendencia:
Primera B

Cobreloa ya sufre una verdadera maldición en el estadio Zorros del Desierto cuando se trata de definir el ascenso

Cobreloa estaba otra vez a 90 minutos del ascenso, pero la final de vuelta en el estadio Zorros del Desierto le dio el regreso a Deportes Concepción.

Por Diego Jeria

La maldición del Zorros del Desierto para Cobreloa en el ascenso.
Cobreloa perdió la final de los playoffs por el ascenso, en una revancha contra Deportes Concepción que se definió agónicamente por 2-3 en el estadio Zorros del Desierto. Así, los naranjas jugarán al menos otra temporada en Primera B tras terminar en el tercer lugar en la tabla regular.

Y podría decirse que el hecho es una maldición para el cuadro loíno. En la temporada 2022, Cobreloa seguía buscando el anhelado ascenso. Finalizó segundo en la tabla tras Magallanes y accedió directamente a la final de los playoffs por el otro cupo a Primera A.

En la ida, con Deportes Copiapó como local, el marcador finalizó sin goles (0-0). Sin embargo, la vuelta en el estadio Zorros del Desierto le dio el ascenso a Copiapó con goleada como visita por un expresivo 0-5.

Y nos vamos al 2018, la primera de tres finales por el ascenso que ha disputado Cobreloa: tras finalizar en otro segundo lugar, el ascenso se definió en final minera frente a Cobresal.

Las otras dos finales en el Zorros del desierto: sin ascenso

Tras vencer por 2-1 en la ida, los de El Salvador empataron 2-2 en el estadio Zorros del Desierto, dejando sin ascenso a Cobreloa…

La fatídica jornada para Cobreloa y su descenso: desde entonces ha perdido tres finales en e estadio Zorros del Desierto.

De hecho, a los loínos lisa y llanamente no se le da el playoffs del ascenso. Cobreloa volvió brevemente a Primera División a fines de 2023, tras coronarse campeón de la Primera A, de forma directa en la tabla.

Tras sólo una temporada en Primera A, este 2025 Cobreloa debió volver a Primera B y luchar por el ascenso, perdiendo el cupo en la final de la postemporada, nuevamente en el estadio Zorros del Desierto. Una verdadera maldición.

Cabe recordar que Cobrealoa perdió la categoría a fine de 2014, en una dolorosa jornada para el fútbol chileno en la que el DT Marco Antonio Figueroa fue protagonista, alegando incluso cosas turbias a los micrófonos de la transmisión del CDF… en pleno partido.

