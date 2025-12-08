Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Concepción siempre fue de Primera”: hincha de Cobreloa “celebra” ante miles de lilas en plaza penquista

Fanático loíno dedicó emotivo mensaje a sus rivales, quienes repletaron la ciudad con los festejos tras volver a Primera.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Notable aparición de hincha loíno.
© Octava pasión / Photosport.Notable aparición de hincha loíno.

Deportes Concepción hizo historia en Calama y consumó su ascenso a la Liga de Primera casi 10 años después de haber sido desafiliado. Por eso, la Plaza de la Indepencia en la ciudad penquista fue una locura con hinchas celebrando.

Miles de fanáticos lilas festejaron hasta lanzándose a la pileta de noche la hazaña ante Cobreloa, en el norte. Pero hubo un fanático que sorprendió a todos los presentes, ya que justamente era hincha loíno.

Llegando con camiseta y con toda la buena onda hacia sus rivales, el simpatizante naranja no ocultó su felicidad porque el León de Collao volviera al fútbol grande. Así lo dejó en claro con un sincero mensaje.

De apoyar a Cobreloa a felicitar a Concepción

Un hincha de Cobreloa arribó hasta la Plaza de la Independencia en Concepción, donde miles de fanáticos lilas festejaban el ascenso a la Liga de Primera. Luciendo su camiseta loína, el hombre le dedicó emotivas palabras a los penquistas.

“Más allá de las felicitaciones, el partido estuvo para los dos, fue una final de Champions League. Felicito al Conce por un tremendo partidazo que hicieron, nadie se lo esperaba, todos dijeron que la altura los iba a desfavorecer”, partió diciendo a Octava Pasión.

Fue ahí que el loíno recordó la historia del León de Collao, pidiendo que “Deportes Concepción vuelva a ser lo que era en los 90, todo eso, de jugar grandes ligas, armen un equipo rico y bacán”.

Publicidad

“Estoy frente a 20 mil personas, estoy disfrutando este ambiente que es rico, de verdad muchas felicitaciones, se lo merecen de estar en Primera, Concepción jamás debió estar fuera de eso”, cerró

El video del hincha loíno:

Lee también
La sincera revelación de Larrivey sobre sus planes para el retiro
Chile

La sincera revelación de Larrivey sobre sus planes para el retiro

"Estoy amarrado en esta pieza": así celebró Almendra el ascenso del Conce
Chile

"Estoy amarrado en esta pieza": así celebró Almendra el ascenso del Conce

Pizarro aplaude a Conce tras triunfo: "Te robaron el club, pero..."
Chile

Pizarro aplaude a Conce tras triunfo: "Te robaron el club, pero..."

Figura de Wanderers pone en duda su continuidad en el club
Chile

Figura de Wanderers pone en duda su continuidad en el club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo