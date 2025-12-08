Deportes Concepción hizo historia en Calama y consumó su ascenso a la Liga de Primera casi 10 años después de haber sido desafiliado. Por eso, la Plaza de la Indepencia en la ciudad penquista fue una locura con hinchas celebrando.

Miles de fanáticos lilas festejaron hasta lanzándose a la pileta de noche la hazaña ante Cobreloa, en el norte. Pero hubo un fanático que sorprendió a todos los presentes, ya que justamente era hincha loíno.

Llegando con camiseta y con toda la buena onda hacia sus rivales, el simpatizante naranja no ocultó su felicidad porque el León de Collao volviera al fútbol grande. Así lo dejó en claro con un sincero mensaje.

De apoyar a Cobreloa a felicitar a Concepción

Un hincha de Cobreloa arribó hasta la Plaza de la Independencia en Concepción, donde miles de fanáticos lilas festejaban el ascenso a la Liga de Primera. Luciendo su camiseta loína, el hombre le dedicó emotivas palabras a los penquistas.

“Más allá de las felicitaciones, el partido estuvo para los dos, fue una final de Champions League. Felicito al Conce por un tremendo partidazo que hicieron, nadie se lo esperaba, todos dijeron que la altura los iba a desfavorecer”, partió diciendo a Octava Pasión.

Fue ahí que el loíno recordó la historia del León de Collao, pidiendo que “Deportes Concepción vuelva a ser lo que era en los 90, todo eso, de jugar grandes ligas, armen un equipo rico y bacán”.

“Estoy frente a 20 mil personas, estoy disfrutando este ambiente que es rico, de verdad muchas felicitaciones, se lo merecen de estar en Primera, Concepción jamás debió estar fuera de eso”, cerró

El video del hincha loíno: