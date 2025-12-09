Pronósticos Cruz Azul vs Flamengo: dos campeones en busca de la semifinal de la Copa Intercontinental

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Cruz Azul vs Flamengo por la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

El campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, con Erick Pulgar entre sus filas, se medirá ante Cruz Azul, último ganador de la Concachampions, por los cuartos de final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, en el denominado Derbi de las Américas.

El cuadro mexicano obtuvo el título continental tras imponerse por 5-0 a Vancouver Whitecaps, equipo que recientemente perdió la final de la MLS. Sin embargo, este fin de semana los Cementeros quedaron eliminados en las semifinales de la Liga MX. Los brasileños, por su parte, atraviesan un presente brillante: además de haber conquistado la Libertadores, también se quedaron con el Brasileirão.

En la previa de este juego, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que consideres a la hora de apostar. Además, puedes consultar el artículo con las mejores casas de apuestas para tomar una decisión más acertada antes de jugar.

Pronósticos para apostar en Cruz Azul vs Flamengo

Ambos equipos anotarán: Si 2.05 Total de goles de Flamengo en la primera mitad: Menos de 0.5 2.00 Remates a puerta de José Paradela: Más de 0.5 2.00

La tendencia indica que ambos equipos anotan

En siete de las recientes 10 actuaciones oficiales de Cruz Azul, se contabilizaron anotaciones de ambos conjuntos.

Algo similar ocurrió con Flamengo, debido a que en seis de sus últimos nueve juegos, también marcaron los dos bandos.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.05 en bet365

El tanto de Flamengo tarda en llegar

El cuadro brasileño, dirigido por Filipe Luis, no ha sido tan contundente en sus primeras etapas: en cuatro de las recientes seis que disputó, no ha marcado goles.

Total de goles de Flamengo en la primera mitad: Menos de 0.5 – 2.00 en bet365

Paradela, el jugador creativo de Cruz Azul

José Paradela es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Su gran rendimiento en Necaxa le valió el traspaso a Cruz Azul: en el 2025, entre ambos clubes, el mediocampista registró 11 goles y 13 asistencias.

En 43 partidos disputados, intentó 96 remates, de los cuales 41 fueron a puerta.

Remates a puerta de José Paradela: Más de 0.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Cruz Azul vs Flamengo

