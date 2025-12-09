Los jugadores con más chances de anotar en la final de la Copa Chile entre Huachipato y Limache

Acereros y Cerveceros juegan por el trofeo de la Copa Chile y estos son los principales favoritos para anotar según las apuestas.

Este miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas de Chile, Huachipato y Deportes Limache se enfrentarán en la gran final de la Copa Chile. El trofeo al máximo goleador también está en disputa: Lionel Altamirano asoma como el principal candidato, pues lidera la tabla con siete conquistas junto a Gonzalo Sosa. Aun así, Daniel Castro, que suma cinco, mantiene opciones de alcanzarlos.

Con este panorama, en este artículo revisamos los números y las estadísticas de cada futbolista en la previa de la final, además de analizar quiénes son los favoritos para anotar según las apuestas.

Cuotas de los goleadores en Limache vs Huachipato por la Copa Chile 2025

Anota en cualquier momento: Lionel Altamirano 2.60 Anota en cualquier momento: Facundo Pons 3.40 Anota en cualquier momento: Daniel Castro 3.60

¿Quién es el goleador de la Copa Chile 2025?

Lionel Altamirano es el goleador de la Copa Chile 2025 con siete anotaciones. El delantero abrió su cuenta en el debut frente a Deportes Temuco, sumó un gol en cada partido de octavos y cuartos de final ante Deportes Concepción y Ñublense, y cerró con un doblete en la semifinal de vuelta contra Audax Italiano.

El artillero de 33 años también firmó 12 conquistas en la Liga de Primera. Fue figura en los dos duelos contra Deportes Limache: en la fecha 5 marcó un doblete en el 3-2 a favor de su equipo, y en la jornada 20 aportó un gol y una asistencia en la goleada 4-0.

Anota en cualquier momento: Lionel Altamirano – 2.60 en bet365

Facundo Pons enciende la esperanza cervecera

Facundo Pons llegó a Deportes Limache y no tardó en exhibir sus cualidades: anotó en el debut ante O’Higgins y luego sumó otros cinco goles en la liga, frente a Cobresal, Palestino, Unión Española y un doblete ante Universidad de Chile.

El argentino también aportó dos conquistas en el 6-1 sobre La Serena por la Copa Chile. ¿Podrá convertirse en el héroe del Tomate Mecánico?

Anota en cualquier momento: Facundo Pons – 3.40 en bet365

Daniel Castro, el goleador del Tomate Mecánico

Daniel Castro anotó dos goles en sus últimos dos juegos con Deportes Limache, claves para la salvación definitiva. Ambos tantos fueron los únicos de los encuentros: 1-0 sobre Unión La Calera y ante Deportes La Serena. Del mismo modo que Altamirano, tiene 12 festejos en el Campeonato Nacional.

La diferencia es que el jugador de los Cerveceros sumó cinco gritos en la Copa Chile: contra Unión San Felipe y Colo Colo en la fase de grupos, uno ante Coquimbo Unido y un doblete en el 6-1 sobre el cuadro papayero.

Anota en cualquier momento: Daniel Castro – 3.60 en bet365

Cuotas en Huachipato vs Deportes Limache

Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.

Historial de Huachipato vs Deportes Limache: últimos partidos