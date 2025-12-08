Deportes Concepción consiguió la hazaña tras vencer a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso y sacó pasajes para regresar a Primera División. Tras la emoción del Lila, distintas figuras del fútbol han felicitado a los campeones, entre ellos un histórico de la Selección Chilena, David Pizarro.

El exjugador que es conocido hincha de Wanderers, que es Rival de Conce, utilizó sus redes sociales para enviar un tajante saludo al equipo campeón. “Te robaron el club, pero jamás pudieron robarte el alma. Felicidades a los lilas”.

El duro camino de los Lilas a Primera División

Hace casi nueve años, hubo un momento que marcó la historia de Deportes Concepción cuando el Consejo de Presidentes de la ANFP votó por la desafiliación del club por deudas de la sociedad anónima.

En 2018, Concepción luchando para regresar a la División de Honor, por lo que compite en Tercera B, quinta categoría del fútbol chileno, logrando en triunfo y ascendiendo a Tercera División A.

El 2019 consiguen la vuelta al profesionalismo y tras 4 años logran el ascenso a la Segunda División el 2020.

Tras años jugando en Segunda División, en enero del 2025 el club asciende a Primera B, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Deportes Melipilla restándole 3 puntos.

En su campaña, el cuadro penquista quedó en la sexta posición de la tabla de posiciones, lo que le dio la clasificación a la Liguilla para determinar al segundo ascendido, luego de que Universidad de Concepción se quedara con el primer lugar.

En su primer duelo venció a Deportes Antofagasta por un global de 3 a 2, seguido de Deportes Copiapó por 2 a 1 y finalmente a Cobreloa por un global de 4 a 3.