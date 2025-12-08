La locura por Deportes Concepción ascendiendo a la Liga de Primera incluso traspasó fronteras. Es que el popular equipo del sur tuvo icónicas campañas en los 90, con clasificación a Copa Libertadores, lo que hoy tuvo a un viejo conocido celebrando.

Se trata de Juan Carlos Almada, goleador argentino que figura en el podio como tercer máximo artillero del club y que desde el otro lado de la cordillera festejó la hazaña lila. En diálogo con RedGol, el también ex Cobreloa contó su verdad.

“Yo estaba bien claro este el tema de mi predilección, que obviamente que era Deportes Concepción. Tengo una hija nacida ahí, fue el club que me hizo conocer en Sudamérica”, partió diciendo.

La leyenda lila da su receta para Concepción en Primera

Juan Carlos Almada reconoció que los últimos años de Deportes Concepción fueron duros y muy lejanos de sus campañas entre 1990 y 1992. Por eso, recalcó que hay que mantenerse ahora en el fútbol grande.

Almada en el Conce

“Me dio me dio mucha tristeza verlo jugar con equipos que ni recuerdo ahora y todo es por su gente ahora. Hay que asentar al equipo en Primera, no agrandarse tipo argentino, hay que agrandarse pasito a pasito. Así se vuelve a ser grande otra vez”, advirtió.

¿Cómo vivió la Liguilla y el ascenso en Calama? Almada no ocultó su particular método y le reveló a RedGol que “por cábala no lo miraba, no lo escuchaba, porque últimamente no lo hacía”.

“Me enteré a la hora después, así que una alegría bárbara. La gente de Conce no se merecía pasar por todo lo que pasó, pero hay que estar tranquilo ahora y no volver a cometer los errores del pasado”, cerró.