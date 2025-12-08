Deportes Concepción es de Primera. El León de Collao rugió como nunca y en Calama consumó un histórico ascenso tras oscuros años que incluyeron una desafiliación, en 2016.

Y uno que lo vivió de forma especial fue Patricio Almendra. El símbolo del club y ahora DT, estaba suspendido para el partido con Cobreloa. Por eso, lo vio desde un hotel en Calama y ni siquiera pudo aparecer en el estadio tras el triunfo, por la Ley Almirón.

“Vamoooos, vamos, lo ganamos, eso muchachos y el de arriba lo hizo, eso muchachos, cumplieron con el corazón y el de arriba cumple su palabra. ¡Qué tarotista! Me da lo mismo, si Dios tiene el poder, vamos Conce”, dijo en un video grabado en vivo.

Video: la euforia de Patricio Almendra con Concepción

Patricio Almendra remeció las redes sociales con su video grabado en vivo, olvidando el modo DT en el hotel y demostrando que es un hincha más del ascendido Deportes Concepción.

El Conce celebra el ascenso

“Estoy desesperado aquí adentro, miren, vamos a celebrar, papá. Mañana todos en la plaza, a las seis de la tarde, vamos equipo, Dios es bien papá, trabajo y fe, vamos León, qué lindo, dejenme compartirlo con alguien, si estoy amarrado dentro de esta pieza”, gritaba el DT.

Siguiendo con su euforia, el símbolo como jugador de los lilas y ahora histórico como entrenador dijo entre risas que “necesito compartir esta alegría, los quiero a todos los morados, vamos leones”.

“Vamos muchachos, los espero en un hotel, venganse todos en un avión, estos se merecen todo”, cerró. Ahora, el estratega deberá definir su futuro como DT del primer equipo, aunque primero será la gran celebración junto a su plantel.

Así fue su celebración: