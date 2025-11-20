Patricio Almendra tenía decidido hacer un par de modificaciones en Deportes Concepción, pero la tardanza en esos cambios lo llevó a hacer un reclamo. El entrenador del cuadro lila quiso mover su pizarra a poco del final en la ida ante Deportes Antofagasta.

Carlos Escobar y Fabián Núñez eran los escogidos para ingresar. “Antes de que el árbitro mostrara los minutos tomamos la decisión. Pasa que los jugadores se demoran mucho en colocarse los zapatos y las canilleras”, aseguró el adiestrador del León de Collao, que cerró un 2-1 en el inicio de la serie.

“Reconozco que es parte de mi responsbilidad que estén listos. Les hemos dicho que pierden dos y hasta tres minutos en ponerse canilleras, el vendaje encima”, describió el otrora mediocampista de los lilas, quien no puede llegar a comprender todo ese trámite que realizan.

Patricio Almendra en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. (Marco Vazquez/Photosport).

De hecho, planteó abiertamente que “es un protocolo que no entiendo, pero lo respeto. Son los jugadores de hoy en día”. Una manera de afrontar la profesión que no coincide con la que tenía en su tiempo de jugador.

Carlos Escobar, uno de los que ingresó sobre el final en la ida ante los Pumas. (Eduardo Fortes/Photosport).

El reclamo del DT de Deportes Concepción: “Yo calenté al lado del técnico para que me metiera”

Este reclamo de Patricio Almendra contra sus pupilos en Deportes Concepción lo hizo recordar su época de jugador, precisamente en el León de Collao. “Antiguamente lo único que queríamos estar con los zapatos puestos para entrar a la cancha”, reconoció el DT.

“Y ojalá calentar al lado del técnico. Yo lo hice un par de veces, calenté al lado de (Óscar) Del Solar para que me metiera”, reconoció Almendra sobre el entrenador que lo tuvo en los lilas. El estratego al que aludió también pasó por Rangers de Talca, Tiro Federal de Argentina y la primera división uruguaya.

Óscar del Solar dirigió al Pato Almendra en Deportes Concepción. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

Por el momento, eso sí, el único foco de Almendra está en la revancha frente a los Pumas en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Aquel partido se disputará el domingo 23 de noviembre a contar del mediodía y tendrá como árbitro a Mathias Riquelme.

Revisa el compacto del 2-1 de Concepción sobre Antofagasta en la Liguilla de Ascenso 2025

