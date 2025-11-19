La gran figura del triunfo de Deportes Concepción por 2-1 ante Deportes Antofagasta, por la primera fecha de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, no hay dudas de que fue Joaquín Larrivey.

El delantero argentino de 41 años sigue demostrando que está en llamas, esta vez con la ilusión de intentar regresar a la Primera División al León de Collao, con una tremenda campaña.

Una situación que si bien lo emocionó por la importancia de sus tantos, no lo dejó para nada de tranquilos pensando en la revancha que se jugará el domingo en el norte del país.

“Todos los que estamos en la Liguilla tenemos una mochila; todos somos equipos importantes. Estamos todos ilusionados, nosotros no somos la excepción. Vamos esperanzados en hacer un gran partido y estar en la siguiente fase”, explicó Larrivey.

Joaquín Larrivey fue el alma de la fiesta en Concepción. Foto: Marco Vazquez/Photosport.

Larrivey sueña con el Conce en Primera

Fue en conversación con TNT Sports que el delantero Joaquín Larrivey dejó en claro que, pese a la felicidad de sus dos goles por Deportes Concepción, se quedó con gusto a poco.

“Son partidos difíciles, donde se juegan un montón de cosas. Lamentablemente, me voy con la sensación de que tendríamos que haber hecho un gol más, pero vamos a ir a buscar con mucha fuerza la clasificación allá”, detalló.

Pese a esto, los dos tantos lo llenan de fuerza para la gran revancha y el paso a las semifinales: “Fueron dos goles importantes porque nos ayudan a estar más cerca de la clasificación. Por supuesto que no está nada definido. En lo personal, es muy lindo“.

Revisa los goles de Larrivey:

