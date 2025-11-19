Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liguilla de Ascenso

El lamento de Joaquín Larrivey tras su doblete por Concepción: “Tendríamos que haber hecho…”

Pese a que fue la figura del triunfo Lila ante Antofagasta, el goleador asegura que pudieron asegurar la serie, por lo que tienen que ir con todo al norte.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Larrivey marcó dos goles que acercan al Conce a semifinales.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTLarrivey marcó dos goles que acercan al Conce a semifinales.

La gran figura del triunfo de Deportes Concepción por 2-1 ante Deportes Antofagasta, por la primera fecha de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, no hay dudas de que fue Joaquín Larrivey.

El delantero argentino de 41 años sigue demostrando que está en llamas, esta vez con la ilusión de intentar regresar a la Primera División al León de Collao, con una tremenda campaña.

Una situación que si bien lo emocionó por la importancia de sus tantos, no lo dejó para nada de tranquilos pensando en la revancha que se jugará el domingo en el norte del país.

“Todos los que estamos en la Liguilla tenemos una mochila; todos somos equipos importantes. Estamos todos ilusionados, nosotros no somos la excepción. Vamos esperanzados en hacer un gran partido y estar en la siguiente fase”, explicó Larrivey.

Joaquín Larrivey fue el alma de la fiesta en Concepción. Foto: Marco Vazquez/Photosport.

Joaquín Larrivey fue el alma de la fiesta en Concepción. Foto: Marco Vazquez/Photosport.

Joaquín Larrivey rugió con Deportes Concepción: se adelantan a Antofagasta en la Liguilla

ver también

Joaquín Larrivey rugió con Deportes Concepción: se adelantan a Antofagasta en la Liguilla

Larrivey sueña con el Conce en Primera

Fue en conversación con TNT Sports que el delantero Joaquín Larrivey dejó en claro que, pese a la felicidad de sus dos goles por Deportes Concepción, se quedó con gusto a poco.

Publicidad

“Son partidos difíciles, donde se juegan un montón de cosas. Lamentablemente, me voy con la sensación de que tendríamos que haber hecho un gol más, pero vamos a ir a buscar con mucha fuerza la clasificación allá”, detalló.

Pese a esto, los dos tantos lo llenan de fuerza para la gran revancha y el paso a las semifinales: “Fueron dos goles importantes porque nos ayudan a estar más cerca de la clasificación. Por supuesto que no está nada definido. En lo personal, es muy lindo“.

Periodista revela el mayor error de Azul Azul al mando de U de Chile: “Quizás cuántos…”

ver también

Periodista revela el mayor error de Azul Azul al mando de U de Chile: “Quizás cuántos…”

Revisa los goles de Larrivey:

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Lo mejor de la Liguilla: pegan con corchetes una camiseta en pleno partido
Chile

Lo mejor de la Liguilla: pegan con corchetes una camiseta en pleno partido

Larrivey rugió con el Conce en el primer duelo de la Liguilla
Chile

Larrivey rugió con el Conce en el primer duelo de la Liguilla

D. Concepción vs. Antofagasta: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso
Chile

D. Concepción vs. Antofagasta: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso

La hazaña de la pequeña isla de 190 mil habitantes: llega al Mundial
Internacional

La hazaña de la pequeña isla de 190 mil habitantes: llega al Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo