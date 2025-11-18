Deportes Concepción pegó en el primer partido de la Liguilla del Ascenso de la Primera B, porque venció por 2-1 a Deportes Antofagasta, en un duelo disputado en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de Concepción.

La gran figural del encuentro para los lilas fue el delantero argentino Joaquín Larrivey, quien convirtió los dos goles con los que el León de Collao mordió primero al Puma.

Ante un poco más de 12 mil personas, Concepción dio el primer paso para avanzar a las semifinales de la Liguilla, con la experiencia de delantero ex Universidad de Chile.

Ahora deberán enfocarse en la revancha, la que se jugará el domingo a las 12.00 horas en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán en la ciudad de Antofagasta, en un duelo que promete ser de miedo.

Larrivey fue locura en la Liguilla de Ascenso

La jornada comenzó con suspenso para los locales, luego de que Andrés Souper marcó de penal el primer tanto de la jornada para Deportes Antofagasta, lo que silenciaba a todo Collao.

Pero fue desde el minuto 34 cuando Joaquín Larrivey comenzó a demostrar su categoría, primero con el tanto del empate con un cabezazo que dejó sin acción al portero Fernando Hurtado.

Cuatro minutos después, ejecutó un penal que le convirtieron a él mismo, para darle el primer rugido a Concepción en la Liguilla, dándole una pequeña ventaja en la llave sobre Antofagasta.

Revisa los goles de Larrivey:

