“Lo que se hereda, no se hurta”. Así reza el popular refrán chileno que perfectamente se podría aplicar a Matías Fernández. Es que el mejor jugador de América en 2006 sigue dando que hablar con su talento, esta vez a nivel familiar.

El propio Matigol ha sido activo en redes sociales mostrando los primeros pasos de Ángel, su hijo, en el fútbol. El pequeño ya es conocido en el universo de Colo Colo tras entrar a la cancha con Matigol en su despedida y múltiples actividades.

Fue así que un viral registro audiovisual dio que hablar por el talento del pequeño, quien dejó en claro que heredó la hermosa pegada de su padre. Eso, al plantarse frente a los rivales en los tiros libres, una tónica del “14 de los blancos” en su prime.

Video: así fue el golazo del hijo de Matías Fernández

Angelito, el hijo de Matías Fernández, se llenó de loas virtuales tras un video donde sale anotando un verdadero golazo. Fue su propio padre quien, chocho, compartió el registro en el fútbol de series menores.

Con un impecable derechazo al palo del arquero, Ángel la clavó al ángulo y salió a celebrar tal como su patriarca en sus mejores tiempos defendiendo la camiseta de Colo Colo.

Los hinchas albos y del fútbol chileno en general festinaron con la jugada y se ilusionaron a futuro con el heredero de Matigol. El propio ex albo le consultó a los fanáticos sobre a qué gol en el club les recordaba el tanto de su hijo.

Matías Fernández tuvo dos ciclos en Colo Colo, diciendo adiós al club en 2021 tras salvarse del descenso en la recordada promoción ante U de Concepción. Tras eso, se retiró del fútbol jugando en Deportes La Serena.