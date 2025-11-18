Expectación total: confirman el partido en que Matías Fernández vuelve al fútbol

Elegido como el mejor jugador de América en 2006, Matías Fernández derrochó talento jugando por Colo Colo. Y para los más nostálgicos, el ícono volverá a vestirse de corto, en un imperdible partido lleno de sorpresas.

En Parral se llevo a cabo el lanzamiento oficial de la Copa Rinat 2025, actividad organizada por Paulo Garcés, oriundo de la ciudad. Ahí, se dio a conocer que el 12 de diciembre del 2025, a las 18:00 hrs en el estadio Nelson Valenzuela Rojas, Matigol y estrellas del fútbol chileno enfrentarán a una selección local.

En la cita se informó además una dinámica llena de sorpresas, tales como show musical, animación del partido, relatos de las jugadas por un imitador, premios, sorteos y más. Y claro, con el “14 de los blancos” como gran atracción.

Los cracks que acompañarán a Matías Fernández

La gran jornada de fútbol organizada por Paulo Garcés en Parral ya tiene invitados confirmados para el partido. Liderados por Matías Fernández, otros ex albos dirán presente.

Parte de la nómina que estará junto a Matigol y Paulo Garces la componen Gonzalo Fierro, Rodrigo Melendez, Nicolas Astete, Michael Lepe, Ismael (Chupalla) Fuentes y Waldo Ponce.

Además, se informó un aspecto clave en la cita parralina, donde “se llevara acabo un convenio de colaboración, “donde toda persona que pueda llevar aguas minerales, bebidas isotópicas y barras de cereales irán en directo apoyo de la colecta comunal que esta realizando el Cuerpo de Bomberos”.

Prontamente se estarán dando a conocer los puntos de ventas de las entradas, donde el valor mínimo es de $5.000 y el máximo cuando se compre la entrada en puerta será de 7.000 pesos.

