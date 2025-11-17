Le preguntan a Matías Fernández por su regreso a Colo Colo como DT y sorprende: “Estoy en…”

Uno de los grandes ídolos de Colo Colo en los últimos años es Matías Fernández, quien tuvo una gran irrupción en el cuadro albo que lo catapultó a Europa.

Matigol tuvo un 2006 glorioso, con un bicampeonato y la final de la Copa Sudamericana a cuestas, por lo que fue elegido como el mejor jugador de América.

Fernández tuvo una poca decorosa salida de Colo Colo, club al que volvió en 2020 y estuvo en la temporada en la que el cuadro albo peleó por no descender, por lo que su regreso no fue el esperado.

¿Matías Fernández vuelve a Colo Colo como entrenador?

Matías Fernández quedó con un tema pendiente en Colo Colo, sin embargo, no lo quiere “pagar” a corto plazo y por ahora no tiene pensado un regreso al cuadro albo.

“Como te dije, ahora estoy en otros proyectos; estoy en otras cosas, siempre deseándole lo mejor a Colo Colo, que le vaya bien. Pero todavía no, así tan a largo plazo, no lo he pensado“, dijo Matigol a La Tercera.

Además, el ex seleccionado nacional recordó los días en lo que decidió venirse a vivir a Santiago para jugar por el Cacique.

Matías Fernández habló de Colo Colo. Foto: Javier Torres – Photosport

“Yo creo que fue cuando quedé en Colo Colo, a los 12 años y yo no quería venirme a vivir a Santiago porque sentía que no estaba preparado. Ahí mi mamá fue la que me incentivó a venirme, y yo creo que esa fue la decisión clave que me pudo llevar a ser un jugador profesional”, explicó.

Por último, declaró que no le quedó nada pendiente en el fútbol: “yo siento que lo di todo, me entregué al máximo, traté de dar lo mejor“.

