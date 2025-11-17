Es tendencia:
Colo Colo

Le preguntan a Matías Fernández por su regreso a Colo Colo como DT y sorprende: “Estoy en…”

El ídolo de los albos fue consultado por la opción de ser entrenador del Cacique y dejó muy clara su idea a futuro.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Fernández habló de Colo Colo.
Matías Fernández habló de Colo Colo.

Uno de los grandes ídolos de Colo Colo en los últimos años es Matías Fernández, quien tuvo una gran irrupción en el cuadro albo que lo catapultó a Europa.

Matigol tuvo un 2006 glorioso, con un bicampeonato y la final de la Copa Sudamericana a cuestas, por lo que fue elegido como el mejor jugador de América.

Fernández tuvo una poca decorosa salida de Colo Colo, club al que volvió en 2020 y estuvo en la temporada en la que el cuadro albo peleó por no descender, por lo que su regreso no fue el esperado.

¿Matías Fernández vuelve a Colo Colo como entrenador?

Matías Fernández quedó con un tema pendiente en Colo Colo, sin embargo, no lo quiere “pagar” a corto plazo y por ahora no tiene pensado un regreso al cuadro albo.

“Como te dije, ahora estoy en otros proyectos; estoy en otras cosas, siempre deseándole lo mejor a Colo Colo, que le vaya bien. Pero todavía no, así tan a largo plazo, no lo he pensado“, dijo Matigol a La Tercera.

Además, el ex seleccionado nacional recordó los días en lo que decidió venirse a vivir a Santiago para jugar por el Cacique.

Matías Fernández habló de Colo Colo. Foto: Javier Torres – Photosport

Matías Fernández habló de Colo Colo. Foto: Javier Torres – Photosport

“Yo creo que fue cuando quedé en Colo Colo, a los 12 años y yo no quería venirme a vivir a Santiago porque sentía que no estaba preparado. Ahí mi mamá fue la que me incentivó a venirme, y yo creo que esa fue la decisión clave que me pudo llevar a ser un jugador profesional”, explicó.

Por último, declaró que no le quedó nada pendiente en el fútbol: “yo siento que lo di todo, me entregué al máximo, traté de dar lo mejor“.

