Talleres de Córdoba logró la hazaña en el fútbol argentino. El elenco de la “T” escapó del descenso directo y se mantiene en la máxima categoría del balompié criollo. Tan bueno fue el remate de temporada que ahora disputará los playoffs del Clausura.

Una tarea donde fue fundamental Matías Catalán. El defensa argentino nacionalizado chileno, y que ya vistió a la selección chilena, juramentó salvar al club de sus amores del descenso. A tal punto que prometió un cambio de look radical si lograba mantenerse en primera.

¿La promesa? Sacarse el reconocido bigote que lo distinguió por tantos años. Por lo que tras concretarse la permanencia en la máxima categoría, al Mati no le quedó otra que cumplir con su palabra.

“Hace dos años viajamos de vacaciones con mi señora, me estaba afeitando y por joderla los di vuelta en los extremos, se rió y me dijo que me quedaba bien. Lo dejé, lo dejé, fue tomando su forma. Lo vengo bancando. No me veo sin el bigote”, expresó tiempo atrás el defensa.

Pero Catalán es de verdad y este domingo, en la previa al encuentro con Instituto, apareció finalmente con su nuevo look. Lo que se volvió viral ya que por muchos años se transformó en su distintivo como el mohicano de Arturo Vidal o la medialuna de Ronaldo.

¿Matías Catalán a Colo Colo?

El tema es que este nuevo look algunos hinchas lo tomaron también como el cierre de un ciclo en Talleres. A finales del 2026 termina su contrato y ya hay rumores de una posible salida.

En esta ocasión todo apunta a una llegada a Colo Colo. En mercados de pases anteriores el Cacique ya había buscado su contratación, pero el defensa decidió quedarse en Argentina. Lo que ahora cambiaría radicalmente.

“Estoy agradecido de la gente de Colo Colo porque siempre que hemos hablado se han portado muy bien conmigo así que quién sabe si en un futuro se da”, expresó a ESPN.

“Tengo muchos compañeros y amigos que han jugado en Chile y me comentan sobre la calidad de vida y la manera en que se vive el fútbol allá. Si se da, bienvenido sea“, recalcó el ex bigotón dejando la puerta abierta a ofertas de clubes nacionales.