Este pasado miércoles hubo revuelo en Colo Colo. Es que desde La Ruca las informaciones apuntaban a que el proyecto de construcción de un nuevo estadio Monumental tenía una segunda maqueta.

En primera instancia el Cacique apuntaba a un recinto para 60 mil espectadores, pero este otro proyecto reducía las ubicaciones a “sólo” 51 mil asistentes.

Ya avisaba en el anuncio el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que “existen dos maquetas, de la cual se presentó una, que ustedes pudieron apreciar en abril. Existen dos alternativas, una alternativa para una capacidad de 60 mil espectadores, hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores“.

Estadio de Colo Colo: mismo proyecto, una bandeja menos

Sin embargo, el director de ByN, oposición y miembro de la comisión estadio de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, también adelantó tras la irrupción de la segunda maqueta que algo no estaba bien…

Periodista de ESPN explica: no hay segunda maqueta para el nuevo estadio Monumental de Colo Colo.

“La verdad me sorprendió. Yo no conocía la existencia de una segunda maqueta ni he visto el segundo proyecto. Es extraño“, dijo Stöhwing a Deportes en Agricultura.

Ahora, según informó el periodista Nicolás Ramírez en ESPN, nunca existió esta segunda maqueta. Ramírez explicó que el proyecto de un estadio para 51 mil espectadores es simplemente una pequeña modificación al plan original.

En específico, el mismo proyecto reduce 10 mil espectadores para disminuir los costos económicos eliminando una de las bandejas superiores de la maqueta.