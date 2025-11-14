Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

No hay segunda maqueta para el nuevo estadio Monumental de Colo Colo, pero sí baja el aforo

Colo Colo no tiene segunda maqueta para el estadio Monumental: explican que el Cacique simplemente reduce el aforo eliminando una bandeja del proyecto original.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
No había segunda maqueta para el estadio de Colo Colo.
© PhotosportNo había segunda maqueta para el estadio de Colo Colo.

Este pasado miércoles hubo revuelo en Colo Colo. Es que desde La Ruca las informaciones apuntaban a que el proyecto de construcción de un nuevo estadio Monumental tenía una segunda maqueta.

En primera instancia el Cacique apuntaba a un recinto para 60 mil espectadores, pero este otro proyecto reducía las ubicaciones a “sólo” 51 mil asistentes.

Ya avisaba en el anuncio el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que “existen dos maquetas, de la cual se presentó una, que ustedes pudieron apreciar en abril. Existen dos alternativas, una alternativa para una capacidad de 60 mil espectadores, hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51 mil espectadores“.

Colo Colo tiene una nueva maqueta para la remodelación del estadio Monumental: ¿Será más chico?

ver también

Colo Colo tiene una nueva maqueta para la remodelación del estadio Monumental: ¿Será más chico?

Estadio de Colo Colo: mismo proyecto, una bandeja menos

Sin embargo, el director de ByN, oposición y miembro de la comisión estadio de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, también adelantó tras la irrupción de la segunda maqueta que algo no estaba bien

Periodista de ESPN explica: no hay segunda maqueta para el nuevo estadio Monumental de Colo Colo.

Periodista de ESPN explica: no hay segunda maqueta para el nuevo estadio Monumental de Colo Colo.

La verdad me sorprendió. Yo no conocía la existencia de una segunda maqueta ni he visto el segundo proyecto. Es extraño“, dijo Stöhwing a Deportes en Agricultura.

Publicidad

Ahora, según informó el periodista Nicolás Ramírez en ESPN, nunca existió esta segunda maqueta. Ramírez explicó que el proyecto de un estadio para 51 mil espectadores es simplemente una pequeña modificación al plan original.

Insólito, nueva polémica en Blanco y Negro: dice que no tenía idea de la maqueta para el estadio de Colo Colo

ver también

Insólito, nueva polémica en Blanco y Negro: dice que no tenía idea de la maqueta para el estadio de Colo Colo

En específico, el mismo proyecto reduce 10 mil espectadores para disminuir los costos económicos eliminando una de las bandejas superiores de la maqueta.

Lee también
¡Bravo se ofrece para trabajar con Pellegrini y arreglar el fútbol chileno!
Selección Chilena

¡Bravo se ofrece para trabajar con Pellegrini y arreglar el fútbol chileno!

¡Ex Colo Colo sufre violento robo de su auto en Colina!
Colo Colo

¡Ex Colo Colo sufre violento robo de su auto en Colina!

¡Durísimo! CMF castiga a 7 clubes chilenos por no informar sus finanzas
Chile

¡Durísimo! CMF castiga a 7 clubes chilenos por no informar sus finanzas

Listado de candidatos presidenciales que incluye a figuras del fútbol chileno
Noticias

Listado de candidatos presidenciales que incluye a figuras del fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo