El entrenador de Rusia no ha podido sumar ningún triunfo al cabo de dos partidos en esta fecha FIFA. Igualaron 1-1 ante Perú, con una chambonada del rival incluida, aunque el sabor de boca de Valeri Karpin fue más agradable luego de la victoria contra la selección chilena. Por más increíble que parezca.

Eso a pesar de que la Roja se impuso por 2-0 gracias a un gol de Gonzalo Tapia en la primera parte. El jugador del Sao Paulo aprovechó un buen pase de Javier Altamirano, quien lo encontró con la cabeza luego de recibir la pelota que recuperó Vicente Pizarro con una barrida.

La segunda conquista del equipo adiestrado por Nicolás Córdova la marcó Ben Brereton, quien aprovechó la presión alta de Gabriel Suazo. Un rebote en el lateral izquierdo del Sevilla le dejó la pelota justa al atacante chileno-inglés, quien superó el achique de Stanislav Agkatsev, el portero del Krasnodar.

Valeri Karpin tuvo conclusiones positivas y otras, no tanto. (Epsilon/Getty Images).

Todo eso le provocó esta reacción a Karpin. “No pudimos marcar ni evitar los errores defensivos. El segundo gol ni siquiera fue una ocasión de gol”, expuso el otrora talentoso jugador del Celta de Vigo, quien tiene doble función hoy en día: además de seleccionador, es el DT del Dínamo Moscú.

Por cierto, le consultaron directamente por esa función. Y si sentía que los yerros del cuadro ruso le recordaban a los de su equipo. “Tuve una sensación de déjà vu. Pero todos los jugadores cometen errores, así que no establecería una similitud así”, dijo Karpin, quien pretende disputar partidos ante equipos top 10 del ranking FIFA.

Publicidad

Publicidad

ver también La demostración de madurez de Iván Román tras el triunfazo de la Roja en Rusia: “Es importante para…”

Karpin valora su año como DT de Rusia tras perder ante Chile

Valeri Karpin tuvo que hacer un balance de su era como DT de Rusia en 2025 luego del 2-0 frente a Chile. El ex Real Sociedad tomó el mando de su país natal en 2021. Y desde julio de este año que aplica el doble rol. “El mejor partido fue contra Qatar”, dijo el DT.

En aquel duelo, le ganaron 4-0 al último anfitrión de la Copa del Mundo en 2022. “El peor fue contra Jordania”, expuso también Karpin. Perdieron 4-0 en ese duelo al que aludió. También abordó la lesión de Ivan Oblyakov, quien en el primer tiempo fue reemplazado por un problema en la parte baja de la espalda.

“No está claro qué tan grave es la lesión. Parece que el golpe le pinzó un nervio. Una vez que sane, podrá jugar de inmediato. Pero solo los médicos pueden decir cuándo sucederá”, aseguró Valeri Karpin, quien ahora debe abocarse a su rol como DT en la Premier League rusa, pues volverá a la acción en el combinado nacional recién el año entrante.

Publicidad

Publicidad

ver también Córdova baja dos cambios ante la prensa, pero acusa mentiras y calumnias: “Me hacen tambalear”

Revisa el compacto del triunfo de la selección chilena ante Rusia