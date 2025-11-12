“Terrible error”: Capitán de Perú regala gol en bandeja y ahora es duda ante Chile

La selección peruana dio el vamos en la fecha FIFA de noviembre. El elenco dirigido por Manuel Barreto visita a Rusia y tras ello, la Roja se enfrentará a ambas escuadras. Por lo mismo, Nico Córdova sigue de cerca el encuentro disputado en San Petersburgo.

Sin embargo, los del Rimac sufrieron un importante inconveniente cuando el reloj recién marcaba los primeros 18 minutos de partido. Esto tuvo como protagonista al portero Pedro Gallese y que es uno de los últimos grandes estandartes de la generación dorada que dejó Ricardo Gareca.

El golero que fue el capitán de la jornada intentó salir jugando en plena área chica. Pero la cancha le jugó una mala pasada y entregó en bandeja la pelota a Aleksandr Golovin que con el arco a merced puso el 1-0.

El grave error de Pedro Gallese

De tal magnitud fue el error del histórico jugador, que en Perú no perdonaron su cometido ante Rusia. “Pedro Gallese cometió un terrible error a los 18 minutos tras no poder controlar el balón y Golovin aprovechó para marcar el 1-0 a favor de Rusia”, lamentó Líbero sobre su golero.

“Blooper de Pedro Gallese, quien intentó salir jugando, el balón se le fue largo y terminó en gol de Aleksandr Golovin”, complementó Ovación. Ahora el ex golero del Orlando City tuvo su revancha minutos más tarde. Sacando a relucir su jerarquía, Gallese estuvo mano a mano con Ivan Sergeyev y el peruano ahora sí logro evitar el segundo tanto.

Por lo que desde los medios peruanos recalcaron que su error no lo sacará del arco. De está forma, el próximo martes sería titular ante la Roja en el cierre de la fecha FIFA de noviembre.

Cabe consignar que el Chile versus Perú por fecha FIFA está programado para este martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Soshi a las 14:00 horas de Chile. Dicho encuentro será transmitido por Chilevisión.